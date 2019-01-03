ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп считает нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичменте

04.01.2019 17:30 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп в пятницу раскритиковал намерения демократов поднять вопрос о его импичменте.

"Каким образом возможно выдвинуть импичмент президенту, который выиграл, может быть, наиболее значительные за все время выборы, не сделал ничего противозаконного (не участвовал в сговоре с Россией, а демократы участвовали), был успешным два года на посту президента и является наиболее популярным среди республиканцев за всю историю партии, имея рейтинг одобрения 93%?", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Накануне член Палаты представителей, демократ Брэд Шерман объявил о намерении выдвинуть резолюцию об импичменте Д.Трампу и представить этот документ в Палате представителей. В первый день работы нового Конгресса США он опубликовал соответствующее заявление в Twitter.

"Я не менял текст документа с июля 2017 года", - подчеркнул Б.Шерман.

В документе политик указывает на ряд преступлений и правонарушений со стороны американского лидера. В частности, речь идет об "учинении препятствий правосудию", в том числе - в связи с отставкой главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

Летом 2017 года вопрос об импичменте президента США Д.Трампа внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США конгрессмены от демократов Б.Шерман и Эл Григ. Тем не менее, их инициатива не получила поддержки.

После промежуточных ноябрьских выборов СМИ неоднократно сообщали, что демократы в Палате представителей возобновят расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы США 2016 года и могут поставить вопрос о проведении слушаний об импичменте президента Д.Трампа.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп в пятницу раскритиковал намерения демократов поднять вопрос о его импичменте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выдатныя спецыялісты — галоўны капітал ААТ “Беларусбанк”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика