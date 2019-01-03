Участки в Колодищах ушли с молотка за 61 и 51 тысячу долларов

В пятницу прошел первый в этом году аукцион по продаже земельных участков в частную собственность в Минском районе. По самой высокой цене были проданы два участка в Колодищах, сообщает Realt.by .





Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион два участка в агрогородке Колодищи. Они расположены в квартале № 303.

Участок № 2 насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на торги за 39.000 рублей. На лот было подано 6 заявок. Победителю он обошелся в 134.639 рублей, или 61.755 долларов США, по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Общая площадь участка № 3 со всеми коммуникациями составляет 13,4 сотки. На него также претендовали 6 человек. Лот продан с молотка за 111.272 рубля, или 51.070 долларов США. Начальная цена участка составила 39.000 рублей.

Нынешний ценник вплотную подошел к лидерам топ-10 самых дорогих участков уходящего года. В прошлом году самым дорогим был надел в Сенице — ушел с молотка за 135 тысяч рублей.

Кстати, на аукцион выставлялись три участка в Заславле на ул. Багряной. Все они имеют электричество и газ. Больше всего заявлений — 12 — было подано на участок № 6. Его удалось реализовать за 49.801 рубль, или 22.857 долларов США. Лот был оценен в 15.868 рублей.

Для сравнения, 13,5 соток по улице Дачной в Острошицком городке, с электричеством, газом и водопроводом были проданы 4 декабря за 31,5 тысячи рублей — 14,5 тысяч долларов в эквиваленте.