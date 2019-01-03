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Календарь православных праздников 2019 года

04.01.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   28 апреля - Светлое Христово Воскресение (Пасха)

  Двунадесятые непереходящие праздники

  7 января - Рождество Христово

  19 января - Крещение Господне (Богоявление)

  15 февраля - Сретение Господне

  7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

  19 августа - Преображение Господне

  28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

  21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы

  27 сентября - Воздвижение Креста Господня

  4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы


  Двунадесятые переходящие праздники

  21 апреля - Вход Господень в Иерусалим

  6 июня - Вознесение Господне

  16 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница.


  Великие праздники

  14 января - Обрезание Господне

  7 июля - Рождество Иоанна Предтечи

  12 июля - Святых апостолов Петра и Павла

  11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи

  14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

  27 сентября - Воздвижение Креста Господня


  Церковные многодневные посты

  11 марта - 27 апреля - Великий пост

  24 июня - 11 июля - Петров пост

  14 - 27 августа - Успенский пост

  28 ноября 2019 г. - 6 января 2020 г. - Рождественский пост


  Церковные однодневные посты

  среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок

  18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

  11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи 

  27 сентября - Воздвижение Креста Господня


  Сплошные седмицы

  7 - 17 января - Святки

  17 - 23 февраля - Мытаря и фарисея

  4 - 10 марта - Сырная (Масленица)

  28 апреля - 4 мая - Пасхальная (Светлая)

  16 - 22 июня - Троицкая


  Дни особого поминовения усопших 

  2 марта - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)

  23 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста

  30 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста

  6 апреля - Суббота 4-й седмицы Великого поста

  7 мая - Радоница

  9 мая - Поминовение усопших воинов

  15 июня - Суббота Троицкая

  2 ноября - Суббота Димитриевская.

  Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА
 
 
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  28 апреля - Светлое Христово Воскресение (Пасха)   Двунадесятые непереходящие праздники   7 января - Рождество Христово   19 января - Крещение Господне...
 
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