|
Календарь православных праздников 2019 года
04.01.2019 — Разное | Пинский Вестник
> 28 апреля - Светлое Христово Воскресение (Пасха)
Двунадесятые непереходящие праздники
7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля - Сретение Господне
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа - Преображение Господне
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
Двунадесятые переходящие праздники
21 апреля - Вход Господень в Иерусалим
6 июня - Вознесение Господне
16 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница.
Великие праздники
14 января - Обрезание Господне
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Церковные многодневные посты
11 марта - 27 апреля - Великий пост
24 июня - 11 июля - Петров пост
14 - 27 августа - Успенский пост
28 ноября 2019 г. - 6 января 2020 г. - Рождественский пост
Церковные однодневные посты
среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Сплошные седмицы
7 - 17 января - Святки
17 - 23 февраля - Мытаря и фарисея
4 - 10 марта - Сырная (Масленица)
28 апреля - 4 мая - Пасхальная (Светлая)
16 - 22 июня - Троицкая
Дни особого поминовения усопших
2 марта - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
23 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста
30 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста
6 апреля - Суббота 4-й седмицы Великого поста
7 мая - Радоница
9 мая - Поминовение усопших воинов
15 июня - Суббота Троицкая
2 ноября - Суббота Димитриевская.
Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 апреля - Светлое Христово Воскресение (Пасха) Двунадесятые непереходящие праздники 7 января - Рождество Христово 19 января - Крещение Господне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)