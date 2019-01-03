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Лидер ЛДП Сергей Гайдукевич издаст сборник «любимых стихов собственного сочинения»
Глава Либерально-демократической партии Беларуси и многократный спарринг-партнер власти на президентских выборах Сергей Гайдукевич выпускает книгу стихов.
Информацию об этом разместил в соцсетях его сын и первый заместитель председателя ЛДП Олег Гайдукевич.
Отмечается, что в книгу вошли «любимые стихи и избранные произведения собственного сочинения», которые Сергей Гайдукевич писал с 14 лет. Издание приурочено «к 100-летию БССР и грядущему юбилею ЛДП».
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Глава Либерально-демократической партии Беларуси и многократный спарринг-партнер власти на президентских выборах Сергей Гайдукевич выпускает книгу стихов.
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