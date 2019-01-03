Лидер ЛДП Сергей Гайдукевич издаст сборник «любимых стихов собственного сочинения»









Отмечается, что в книгу вошли «любимые стихи и избранные произведения собственного сочинения», которые Сергей Гайдукевич писал с 14 лет. Издание приурочено «к 100-летию БССР и грядущему юбилею ЛДП».

Информацию об этом разместил в соцсетях его сын и первый заместитель председателя ЛДП Олег Гайдукевич.