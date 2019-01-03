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Дело Качиньского: в Польше хотят допросить переводчицу Туска
Прокуратура Польши вызвала на допрос переводчицу, которая присутствовала при разговоре Туска с Путиным в 2010 году.
Прокуратура Польши расследует возможную "дипломатическую измену" бывшего премьера страны Дональда Туска, который сейчас возглавляет Европейский совет. Об этом сообщает
Речь идет о новом витке следствия по делу о Смоленской трагедии, когда разбился официальный самолет польской делегации, направлявшейся на траурные торжества в Катынь. Тогда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.
В связи с этим прокуратура потребовала допросить Магду Фитас-Дукачевскую - правительственную переводчицу, которая в апреле 2010 года была свидетелем разговора Туска и тогдашнего премьера России Владимира Путина.
Сейчас слушания по делу временно отложены до рассмотрения судом постановления прокурора об освобождени свидетеля Фитас-Дукачевской от обязанности сохранения государственной тайны.
Вчера стало известно, что Фитас-Дукачевская отказалась давать показания по делу. В недавнем интервью она сказала, что была шокирована повесткой на допрос. "Со времени Второй мировой войны существует общее понимание того, что переводчик никогда не должен свидетельствовать", - подчеркнула она.
Против допроса переводчицы выступили экс-президенты Польши Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович уверен в необходимости содействия СЕ возвращению обломков самолета Качиньского из России в Польшу. Чапутович ссылается на недавно принятую резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призывают вернуть правительственный Ту-154М.
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Прокуратура Польши вызвала на допрос переводчицу, которая присутствовала при разговоре Туска с Путиным в 2010 году.
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