Дело Качиньского: в Польше хотят допросить переводчицу Туска









Deutsche Welle , ссылаясь на польские СМИ. Прокуратура Польши расследует возможную "дипломатическую измену" бывшего премьера страны Дональда Туска, который сейчас возглавляет Европейский совет. Об этом сообщает, ссылаясь на польские СМИ.





Речь идет о новом витке следствия по делу о Смоленской трагедии, когда разбился официальный самолет польской делегации, направлявшейся на траурные торжества в Катынь. Тогда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.





В связи с этим прокуратура потребовала допросить Магду Фитас-Дукачевскую - правительственную переводчицу, которая в апреле 2010 года была свидетелем разговора Туска и тогдашнего премьера России Владимира Путина.





Сейчас слушания по делу временно отложены до рассмотрения судом постановления прокурора об освобождени свидетеля Фитас-Дукачевской от обязанности сохранения государственной тайны.









Вчера стало известно, что Фитас-Дукачевская отказалась давать показания по делу. В недавнем интервью она сказала, что была шокирована повесткой на допрос. "Со времени Второй мировой войны существует общее понимание того, что переводчик никогда не должен свидетельствовать", - подчеркнула она.





Против допроса переводчицы выступили экс-президенты Польши Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский.





Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович уверен в необходимости содействия СЕ возвращению обломков самолета Качиньского из России в Польшу. Чапутович ссылается на недавно принятую резолюцию ПАСЕ, в которой Россию призывают вернуть правительственный Ту-154М.