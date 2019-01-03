Художественный музей за $25 в год будет пускать на все свои экспозиции









Куда можно ходить бесплатно





Именная карта даёт право посещать музей только владельцу. С ней вы можете целый год с момента покупки бесплатно прийти посмотреть постоянную экспозицию, временные некоммерческие выставки, акции «Сентябрьская ночь в Художественном» и «Ночь музеев», а также мероприятия музея, где нет отдельно установленного прейскуранта. Если вы придёте на экскурсию в группе, то вам придётся оплатить только экскурсовода.









Где придётся платить отдельно





Карта не работает на мероприятия музея с отдельным прейскурантом, коммерческие выставки с отдельной стоимостью входного билета и закрытые мероприятия, куда проходят по пригласительным. Карта гостя, которая работала с марта 2018 года, стоила 40 рублей. Дизайн новой разработала Анастасия Никитина.