Нацаэропорт − самый пунктуальный в мире среди «маленьких»

Рейтинг из двадцати самых пунктуальных аэропортов этой категории составили, ориентируясь на время прилёта и отлёта самолётов − оно не должно отклоняться от расписания на 15 и более минут. Не считая проблем из-за метеоусловий. За 2018-й год Нацаэропорт обслужил 4,5 миллионов пассжаров − и это на 10,3% больше, чем за год до этого.





Всего агентство разделило аэропорты по пяти категориям, от «маленьких», как наш, и до мегааэропортов, которые обслуживают больше 30 миллионов пассажиров в год. Тут самым пунктуальным признали Аэропорт Ханэда (или просто Международный аэропорт Токио). В 2016 году он обслужил 79,7 миллионов пассажиров.



