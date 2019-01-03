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Нацаэропорт − самый пунктуальный в мире среди «маленьких»

04.01.2019 18:23 — Разное | Партизан  
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Аналитическая компания OAG признала Национальный аэропорт Минск самым пунктуальным за 2018 год, пишет airport.by.

Но не среди всех в мире, а только среди тех «воздушных гаваней», которые обслуживают от 2,5 до 5 миллионов пассажиров в год. Это считается «маленьким аэропортом».



Рейтинг из двадцати самых пунктуальных аэропортов этой категории составили, ориентируясь на время прилёта и отлёта самолётов − оно не должно отклоняться от расписания на 15 и более минут. Не считая проблем из-за метеоусловий. За 2018-й год Нацаэропорт обслужил 4,5 миллионов пассжаров − и это на 10,3% больше, чем за год до этого.

Всего агентство разделило аэропорты по пяти категориям, от «маленьких», как наш, и до мегааэропортов, которые обслуживают больше 30 миллионов пассажиров в год. Тут самым пунктуальным признали Аэропорт Ханэда (или просто Международный аэропорт Токио). В 2016 году он обслужил 79,7 миллионов пассажиров.





 
Теги: Минск
 
 
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Аналитическая компания OAG признала Национальный аэропорт Минск самым пунктуальным за 2018 год, пишет airport.by.
 
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