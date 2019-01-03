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Нину Багинскую задержали у скульптуры городового. А с ней еще троих, в том числе журналиста
Возле скандально известной скульптуры городового напротив МВД задержали Нину Багинскую, Надежду Батуро, Елену Толстую и журналиста Максима Климовича, сообщает в соцсетях Анна Шапутько.
Задержанных доставили в Центральное РУВД Минска.
Багинская проводила одиночный пикет возле статуи: она повесила на скульптуру плакат с надписью "Свободу политзаключенным!". После призыва шел перечень имен: Тарас Аватаров, Святослав Баранович, Вадим Бойко, Илья Воловик, Михаил Жемчужный, Филипп Иванов, Дмитрий Теханович, Алесь Юркойть.
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Возле скандально известной скульптуры городового напротив МВД задержали Нину Багинскую, Надежду Батуро, Елену Толстую и журналиста Максима Климовича, сообщает в...
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