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Нину Багинскую задержали у скульптуры городового. А с ней еще троих, в том числе журналиста

04.01.2019 18:11 — Разное | Партизан  
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Возле скандально известной скульптуры городового напротив МВД задержали Нину Багинскую, Надежду Батуро, Елену Толстую и журналиста Максима Климовича, сообщает в соцсетях Анна Шапутько.

Задержанных доставили в Центральное РУВД Минска.

Багинская проводила одиночный пикет возле статуи: она повесила на скульптуру плакат с надписью "Свободу политзаключенным!". После призыва шел перечень имен: Тарас Аватаров, Святослав Баранович, Вадим Бойко, Илья Воловик, Михаил Жемчужный, Филипп Иванов, Дмитрий Теханович, Алесь Юркойть.









 
Теги: Минск
 
 
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Возле скандально известной скульптуры городового напротив МВД задержали Нину Багинскую, Надежду Батуро, Елену Толстую и журналиста Максима Климовича, сообщает в...
 
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