ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все больше и больше: на Евроигры уже выделено более 100 млн долларов

04.01.2019 17:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В июне в Беларуси пройдут Европейские игры. Как выяснило радио "Свабода", соревнования обойдутся стране не меньше чем в 107 миллионов долларов.



На церемонии открытия и закрытия Евроигр Беларусь потратит 25 миллионов рублей (12 миллионов долларов), судя по тендеру на сайте госзакупок. Их проведет российская компания «Арт Сити 5», которой управляет артист и композитор Игорь Крутой.

Всего фонд дирекции Европейских игр получил из бюджета Беларуси 72 миллиона долларов.

Еще 36 миллионов выделили на игры из резервного фонда президента. Деньги уйдут на ремонт и благоустройство инфраструктуры.

Также эти деньги пойдут на спортивные объекты в Студенческой деревне и на общежития для учащихся, которых выселили из-за Евроигр.


Напомним, в 2016 году тоглашний министр спорта Шамко оценивал Евроигры в 30-40 млн долларов. Позже Лукашенко о 50 миллионах долларов, говоря, что это "слезы для страны".

Однако и это еще не все траты, так что окончательную сумму мы, вероятнее всего, сможем узнать уже после из завершения.

Кстати, официальный бюджет первых Европейских игр в Баку составил 1,12 миллиарда евро, но Лукашенко говорил, что в Беларуси обойдутся более скромной суммой.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июне в Беларуси пройдут Европейские игры. Как выяснило радио "Свабода", соревнования обойдутся стране не меньше чем в 107 миллионов долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Живем впятером в комнате». Многодетные и эксперты - о пересмотре семейного капитала и пособий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика