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Все больше и больше: на Евроигры уже выделено более 100 млн долларов
В июне в Беларуси пройдут Европейские игры. Как выяснило радио "
На церемонии открытия и закрытия Евроигр Беларусь потратит 25 миллионов рублей (12 миллионов долларов), судя по тендеру на сайте госзакупок. Их проведет российская компания «Арт Сити 5», которой управляет артист и композитор Игорь Крутой.
Всего фонд дирекции Европейских игр получил из бюджета Беларуси 72 миллиона долларов.
Еще 36 миллионов выделили на игры из резервного фонда президента. Деньги уйдут на ремонт и благоустройство инфраструктуры.
Также эти деньги пойдут на спортивные объекты в Студенческой деревне и на общежития для учащихся, которых выселили из-за Евроигр.
Напомним, в 2016 году тоглашний министр спорта Шамко оценивал Евроигры в 30-40 млн долларов. Позже Лукашенко о 50 миллионах долларов, говоря, что это "слезы для страны".
Однако и это еще не все траты, так что окончательную сумму мы, вероятнее всего, сможем узнать уже после из завершения.
Кстати, официальный бюджет первых Европейских игр в Баку составил 1,12 миллиарда евро, но Лукашенко говорил, что в Беларуси обойдутся более скромной суммой.
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В июне в Беларуси пройдут Европейские игры. Как выяснило радио "Свабода", соревнования обойдутся стране не меньше чем в 107 миллионов долларов.
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