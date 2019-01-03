Все больше и больше: на Евроигры уже выделено более 100 млн долларов









На церемонии открытия и закрытия Евроигр Беларусь потратит 25 миллионов рублей (12 миллионов долларов), судя по тендеру на сайте госзакупок. Их проведет российская компания «Арт Сити 5», которой управляет артист и композитор Игорь Крутой.





Всего фонд дирекции Европейских игр получил из бюджета Беларуси 72 миллиона долларов.





Еще 36 миллионов выделили на игры из резервного фонда президента. Деньги уйдут на ремонт и благоустройство инфраструктуры.





Также эти деньги пойдут на спортивные объекты в Студенческой деревне и на общежития для учащихся, которых выселили из-за Евроигр.









Напомним, в 2016 году тоглашний министр спорта Шамко оценивал Евроигры в 30-40 млн долларов. Позже Лукашенко о 50 миллионах долларов, говоря, что это "слезы для страны".





Однако и это еще не все траты, так что окончательную сумму мы, вероятнее всего, сможем узнать уже после из завершения.





Кстати, официальный бюджет первых Европейских игр в Баку составил 1,12 миллиарда евро, но Лукашенко говорил, что в Беларуси обойдутся более скромной суммой.



