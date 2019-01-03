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ЦИК Украины зарегистрировала первого кандидата в президенты
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины - бывшего министра экологии и природных ресурсов (2014-2015 гг.) Игоря Шевченко.
Как передает "
В то же время ЦИК отказала в регистрации кандидату в президенты правозащитнику из Броваров (Киевская обл.) Владимиру Ратушу из-за несоответствия его заявления требованиям избирательного закона.
Заявление В.Ратуша о самовыдвижении не было засвидетельствовано в установленном законом порядке. Он не предоставил документ о внесении необходимого залога в 2,5 млн грн.
Кроме того, объем его автобиографии превысил 2 тыс. печатных символов. Также В.Ратуш допустил ряд неточностей в поданных документах.
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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины - бывшего министра экологии и природных ресурсов (2014-2015...
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