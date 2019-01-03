ЦИК Украины зарегистрировала первого кандидата в президенты









Интерфакс-Украина ", соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу. Как передает "", соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.





В то же время ЦИК отказала в регистрации кандидату в президенты правозащитнику из Броваров (Киевская обл.) Владимиру Ратушу из-за несоответствия его заявления требованиям избирательного закона.





Заявление В.Ратуша о самовыдвижении не было засвидетельствовано в установленном законом порядке. Он не предоставил документ о внесении необходимого залога в 2,5 млн грн.





Кроме того, объем его автобиографии превысил 2 тыс. печатных символов. Также В.Ратуш допустил ряд неточностей в поданных документах.