За сутки ГАИ области оштрафовала троих руководителей за ненадлежащее содержание дорог







Сотрудниками Управления ГАИ по Минской области в зимний период организован круглосуточный контроль качества содержания улично-дорожной сети Минской области. Ежедневно инспекторы сдают отчёты о количестве работающей на очистке дорог техники.

Также ежедневно проводится мониторинг дорожных и коммунальных организаций, на балансе которых состоят автомобильные дороги и улицы населенных пунктов. По результатам установлено, что специализированная техника, которая задействована в очистке проезжей части от снега, а также обработке противогололедными материалами, работает в обычном режиме, при этом в большинстве случаев соблюдаются требования технических нормативно-правовых актов. Всего в Минской области на сегодняшний день между 584 единицами спецтехники распределено 3028 тонн песчано-соляной смеси и 1778 тонн технической соли.

— Вместе с тем, за прошедшие сутки [3 января] к административной ответственности в соответствии со ст. 18.38 КоАП РБ привлечено три должностных лица, ответственных за содержание улично-дорожной сети, — рассказала Ирина Сапунова, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома.

В каких именно районах оштрафованы должностные лица, не уточняется.

Ст. 18.38 КоАП Республики Беларусь «Нарушение правил содержания дорог, улиц, железнодорожных переездов, технических средств организации дорожного движения и других дорожных сооружений в безопасном для движения состоянии либо непринятие мер для своевременного запрещения или ограничения движения лицом, ответственным за их содержание» влечёт наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.

В свою очередь, ГАИ Минской области настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем и при движении правильно выбирать скорость, безопасную дистанцию до впереди идущего автотранспорта, учитывая погодные и дорожные условия.

Уважаемые водители, о затруднениях в движении по автодорогам Минской области вы можете сообщить в единую диспетчерскую службу «Белавтодор» по тел. 125.



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