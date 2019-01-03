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Продукция предприятий Случчины – в числе лауреатов конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года

04.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года признаны 274 товара, выпускаемых 175 организациями республики, в их числе и продукция предприятий Случчины.

В числе «Лучших товаров Республики Беларусь» продукция обособленного структурного подразделения «Вино-водочный завод «Колос» ОАО «ДОРОРС», ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов», ОАО «Слуцкий уксусный завод».

Специального диплома «Стабильное качество» удостоена продукция ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».

Слуцкий край

 
 
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Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года признаны 274 товара, выпускаемых 175 организациями республики, в их числе и продукция предприятий...
 
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