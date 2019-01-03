|
Продукция предприятий Случчины – в числе лауреатов конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года
04.01.2019 — Разное | Слуцк Город
Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года признаны 274 товара, выпускаемых 175 организациями республики, в их числе и продукция предприятий Случчины.
В числе «Лучших товаров Республики Беларусь» продукция обособленного структурного подразделения «Вино-водочный завод «Колос» ОАО «ДОРОРС», ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов», ОАО «Слуцкий уксусный завод».
Специального диплома «Стабильное качество» удостоена продукция ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукция предприятий Случчины – в числе лауреатов конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года
Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года признаны 274 товара, выпускаемых 175 организациями республики, в их числе и продукция предприятий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)