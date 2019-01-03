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На Германию и Австрию надвигаются сильные снегопады, могут быть проблемы на дорогах - СМИ
Сильные снегопады и ветры обрушатся на ряд районов Германии и Австрии в выходные дни, сообщает в пятницу телерадиокорпорация BBC.
"Потоки холодного воздуха проходят через всю восточную Европу, поэтому температуры в ряде районов будут ниже нормы", - приводит BBC слова метеоролога Криса Фокса.
"Сильные снегопады затронут часть районов Германии и Австрии", - сообщает телерадиокорпорация.
В свою очередь, немецкие СМИ передают, что непогода затронет юг Германии и в особенности федеральную землю Бавария. Снегопады могут привести к серьезным проблемам на автомобильных и железных дорогах, а также к перебоям электроснабжения.
Снегопады обрушатся и на часть районов Австрии, в том числе на Зальцбург.
"Напряженная ситуация с погодой, вероятно, сохранится во многих районах (Германии и Австрии - ИФ) на выходных. В австрийском Зальцбурге в выходные дни выпадет от 60 до 100 сантиметров снега", - передают немецкие издания.
В других европейских странах, в частности, в Польше и Италии, также ожидается сильный снег.
Ранее в пятницу МИД РФ распространил в Twitter предупреждение об обильных осадках в южных и центральных районах Германии. В этих районах действуют "красный" и "оранжевый" уровни метеоопасности.
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Сильные снегопады и ветры обрушатся на ряд районов Германии и Австрии в выходные дни, сообщает в пятницу телерадиокорпорация BBC. "Потоки холодного воздуха проходят...
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