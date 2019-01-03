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«Каждый день творите дела добра». Интервью с Митрополитом Павлом накануне Рождества
Новости Беларуси. Рождество Христово все ближе, и православный мир активно готовится встретить этот светлый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И здесь возникает вопрос: в чем же должна заключаться наша подготовка к нему кроме обычных хозяйственных хлопот? Об этом и не только в интервью нашей коллеги Екатерины Жиляниной с Митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршем Экзархом всея Беларуси.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриаршийм Экзарх всея Беларуси:
Сегодня можно услышать о том, что Рождество Христово – это семейный праздник, поэтому надо быть дома. Совсем нет, это всемирное торжество. Сегодня вместе с нами и ангельский мир, и Земля, и все верующие во Христа – все воспевают родившегося в Вифлееме Христа Спасителя. Поэтому если мы не посетим храм, то мы не сможем в полноте ощутить эту радость.
Екатерина Жилянина:
Митрополит Павел:
Екатерина Жилянина:
Митрополит Павел:
Екатерина Жилянина:
Митрополит Павел:
Вообще единственный случай в истории православной церкви, когда православные не хотят автокефалии, а им дают ее. Им ее навязывают. Если даже навязывают…
Но вы посмотрите, что происходит на самом деле. Объединились схизматики с раскольниками, православных-то нету. Среди всего епископата всего два человека только решили перейти туда. Остальная масса – огромное количество людей, 90 епископов, православные верующие, православные священники – они этого не хотят. Они хотят, чтобы церковь была единой.
Мы молимся. Слава Богу, в Беларуси сегодня такого стремления к автокефалии нет. Раздаются иногда некоторые голоса: «А не попросить ли и нам в Беларуси?» Но вы знаете, совершенно откровенно и открыто надо сказать: если для Украины это страшная трагедия, попытка навязать автокефалию, то если это будет происходить в Беларуси, то для Белорусской православной церкви это будет смерть. Все. Это обречение Белорусской православной церкви на уничтожение. Слава Богу, что сегодня епископат Белорусской церкви и священнослужители, и практически все верующие об этом не помышляют.
Разве нам плохо сегодня? Слава Богу, и глава государства, и правительство сегодня делают все возможное, чтобы жили люди в Беларуси в мире и в согласии. Зачем разделение? Кому это надо? Это важный вопрос: кому это надо? Тому, кто хочет разделения, тому, кто хочет вражды и ненависти. Поэтому будем надеяться, что этого в Беларуси не произойдет.
Конечно, сегодня мы вспоминаем встречу с главой государства членов Священного синода, членов Синода, которая состоялась 15 октября. Мы услышали замечательные слова от главы государства Александра Григорьевича, который сказал, что надо хранить духовно-нравственные ценности. Вы представляете? Глава государства призывает хранить духовно-нравственные ценности нашего народа. Что это значит? Это значит, что он прекрасно понимает, что если люди будут жить на основе этих духовно-нравственных ценностей, то тогда не нужны будут никакие карательные органы, не нужны будут никакие суды, не нужны будут никакие дополнительные законы. Люди будут жить по заповедям. Поэтому если эта духовно-нравственная основа нашего народа сохранится, будет процветать государство.
Екатерина Жилянина:
Митрополит Павел:
Екатерина Жилянина:
Митрополит Павел:
Екатерина Жилянина:
Митрополит Павел:
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Новости Беларуси. Рождество Христово все ближе, и православный мир активно готовится встретить этот светлый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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