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Белорусская коррупция: гнилая и примитивная

04.01.2019 20:14 — Разное | UDF  
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Громкий процесс по "делу медиков" начнется 11 января в Минском городском суде. Перед судом предстанут бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и его подельник экс-главврач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимир Кравченок.

Подробности этого дела станут известны после оглашения обвинительного заключения, однако особой интриги ожидать не стоит.

Сегодня, 4 января, в Мингорсуде суде прошло предварительное заседание, целью которого было выяснить законность заключенного Владимиром Кравченком досудебного соглашения о сотрудничестве и полноту его выполнения.

Можно предположить, что и Игорь Лосицкий пытался выторговать для себя аналогичную, заверенную следователем и прокурором, бумагу, от которой очень много зависит. Повезло только Кравченку.

Прокурор подтвердил, что обвиняемый все условия выполнил: имущество, приобретенное на незаконно полученные вознаграждения, вернул, суммы взяток – возместил, а также оказал содействие следствию по изобличению других лиц.

В суде стало известно, что Кравченка задержали 18 июня 2018 года. В этот же день он написал явку с повинной. Спустя несколько дней обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения. При этом он сообщил следователю о им же данной взятке должностному лицу Минздрава.

Фамилия взяткополучателя не называлась, но, скорее всего, речь о Лосицком. Очевидно, благодаря этому в обвинении Кравченка нет ст. 431 УК (дача взятки).

Общая сумма взяток также пока не называлась, однако, что касается бывшего главврача, то в его обвинении присутствует ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере). В данном случае речь идет о суммах свыше 1 тысячи базовых величин, то есть более 10 тысяч долларов.

Брал в особо крупном размере и Лосицкий. Как сообщал ранее председатель КГБ Валерий Вакульчик, суммы взяток замминистра варьировались от 2,5 до 10 тысяч долларов.

По словам генерала, Лосицкий брал за «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения, а также лояльное отношение при выборе поставщиков медицинской техники».

Еще до начала предварительного заседания прокурор отдела Генпрокуратуры Юрий Шерснев сообщил журналистам, что оба обвиняемых в ходе следствия полностью свою вину признали. Так что под этим знаком пройдет все основное судебное разбирательство.

Для Кравченка, которого за сотрудничество и изобличение выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест, итог процесса более-менее известен. Благодаря досудебному соглашению его могут наказать сроком не более 7,5 лет. Это ровно половина от максимальных 15 лет по ч.3 ст. 430 УК, которые грозят его подельнику Лосицкому, находящемуся под стражей.

Белорусская коррупция: гнилая и примитивная

Владимир Кравченок

Если суммировать всю известную информацию по этому делу, то получается такая примитивная схема. Сразу же после задержания один взяточник в белом халате тут же начинает каяться и сливает все коррупционные связи, чтобы скостить себе срок.

Получается, что для правоохранителей достаточно разоблачить (разорвать) всего одно звено, чтобы посыпалась вся цепь. Остается только догадываться, каким образом эта цепь сформировалась и сколько лет она существовала.

Напомним, что по официальным данным в сфере здравоохранения в прошлом году было возбуждено 95 коррупционных дел, почти 100 человек оказались под следствием.

Кстати, 10 января в суде Центрального района Минска начнется процесс по коррупционному делу бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака. Его задержали за взятки, полученные за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования.

Медик обвиняется по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере). Санкция от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Громкий процесс по "делу медиков" начнется 11 января в Минском городском суде.
 
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