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Сексуальная Навка побила разведенного Петросяна

04.01.2019 20:11 — Разное | UDF  
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Фото: пресс-служба Первого канала
В первых числах нового года пришли цифры телеизмерений. Первый канал ликует – он обскакал всех конкурентов. Впрочем, ожидаемо.

Если верить данным "Медиаскопа", то первую часть "Новогодней ночи на Первом" в Москве посмотрели 10,8 процентов от общего числа телезрителей старше четырех лет. Ко второй части передачи, которая шла во втором часу ночи, наверное, кто уснул, кто напился, кто ушел в гости или на прогулку. Поэтому рейтинг снизился – до 8,35. Впрочем, она почти полостью состояла из повтора прошлогодней "Новогодней ночи", так что для второго показа все равно итог приличный.

Конкурирующая "Россия" заявила о себе только в масштабах всероссийского измерения. "Новогодний парад звезд" там зашел чуть лучше первой части "Новогодней ночи на Первом" – 8,13 процентов против 7,97. Зато вторая часть "Новогодней ночи" собрала уже 8,39!

Сексуальная Навка побила разведенного Петросяна

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба Первого канала

Поздравление Президента Владимира Путина смотреть на Первом канале предпочло больше народа, чем на второй кнопке, и в масштабах большой страны, и в столице.

В итоге в топе восемь строчек из десяти по России и девять из десяти по Москве занимают проекты Первого канала. В этом ничего странного, если вспомнить, что он сделал ставку на максимальное омоложение аудитории – всю ночь там пели молодые актуальные артиста, типа Егора Крида, Светланы Лободы, Монеточки и "2Маши", а ветераны сцены представляли в основном новые композиции. Снимались же номера на фоне праздничной Москвы, а не в пыльном павильоне, и это тоже было явно зрелищнее и масштабнее. И где еще в новогоднюю ночь увидишь поющую Олимпийскую чемпионку Татьяну Навку? Только на Первом!

Сексуальная Навка побила разведенного Петросяна

Алсу. Фото: пресс-служба Первого канала

На "России" же "Огонек" снимается каждый год в одних и тех же декорациях, в нем участвуют неизменные артисты, и решительно невозможно понять, свежая эта запись или повтор. Словом, сексуальная фигуристка Навка на Первом побила Петросяна на второй кнопке, и интерес к юмористу не подогрел даже его недавний скандальный развод.

Сексуальная Навка побила разведенного Петросяна

Монеточка. Фото: пресс-служба Первого канала

Что же еще смотрели в праздничный день люди? Удивительно, но запредельно высокие рейтинги у фильмов "Любовь и голуби", "Ирония судьбы...", "Джентльмены удачи", хотя их все, кажется, знают наизусть.

Специальный выпуск "Новостей" на Первом, посвященный трагедии в Магнитогорске, ожидаемо привлек множество неравнодушных к чужой беде зрителей – 8,09 процентов по стране. Это даже больше, чем у первой части "Новогодней ночи на Первом".

 
Теги: Новости
 
 
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В первых числах нового года пришли цифры телеизмерений.
 
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