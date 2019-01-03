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В ГосДуме надеются, что Беларусь в 2019 году даст России синергию, а не лобстеров

04.01.2019 20:07 — Разное | UDF  
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Беларусь в 2019 году может окончательно определиться с тем, насколько она готова к интеграции с Россией.

Об этом в комментарии сайту Regnum заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

«Я очень надеюсь, что братская Беларусь, руководство которой в последнее время никак не может определиться, насколько она братская, а в первую очередь граждане этой страны, поймут недвусмысленный тренд, видя, к чему приводит заигрывание с нашими историческими оппонентами, на примере Украины», — считает Гутенев.

Таким образом, уверен он, Беларусь и Россия смогут выстроить реальный механизм интеграции.

«Так мы сможем почувствовать реальную синергию от наших взаимоотношений, а не только поставки деликатесных морепродуктов, лобстеров, устриц, чем нас сейчас достаточно щедро снабжает Беларусь», — отметил Гутенев.

 
 
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Беларусь в 2019 году может окончательно определиться с тем, насколько она готова к интеграции.
 
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