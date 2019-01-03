ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидер "Молодого фронта" назвал Лукашенко "гов…ком". Экспертиза сочла это не оскорблением, а мемом

04.01.2019 20:04 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Денис Урбанович. Фото Воли Офицеровой / nn.by
В июле 2018 года на Дениса Урбановича, который недавно возглавил «Молодой фронт», в милицию было подано заявление, в котором утверждалось, что он оскорбил главу государства.

«Это было у ресторана «Поедем, поедим» в Куропатах. Был спор с двумя пьяными девушками, которые все снимали на видео. Они говорили, что Лукашенко скоро с нами всеми разберется. Тогда я немного на эмоциях вот так выразился про нашего президента. Минут через пять после этого ко мне подошли сотрудники милиции», — рассказывает Денис Урбанович.

Он говорит, что не ходил на экспертизы по этому делу. «Всего состоялось три экспертизы: в сентябре, октябре и декабре. Состава преступления в моих словах не усмотрели. В решении говорится, что я не оскорблял, а использовал мем», — рассказывает Урбанович.

Накануне Нового года он получил сразу два письма с отказами в возбуждении уголовного дела. Один — из РУВД Минского района, второй — из Боровлянского отдела милиции. «В результате проведенной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в официальных документах.

Денису Урбановичу 29 лет, родом он из Логойского района, активный защитник Куропат.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Дениса Урбановича в милицию было подано заявление, в котором утверждалось, что он оскорбил президента.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебском районе убиты две пенсионерки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика