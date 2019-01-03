

Денис Урбанович. Фото Воли Офицеровой / nn.by

— рассказываетОн говорит, что не ходил на экспертизы по этому делу.— рассказывает Урбанович.Накануне Нового года он получил сразу два письма с отказами в возбуждении уголовного дела. Один — из РУВД Минского района, второй — из Боровлянского отдела милиции.говорится в официальных документах.Денису Урбановичу 29 лет, родом он из Логойского района, активный защитник Куропат.