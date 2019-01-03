Создано нижнее белье, которое можно не менять неделями

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Обычно белье довольно быстро пропитывается потом, но одежда из линейки продукции Silvertech Active обработана специальным составом Polygiene, содержащим хлорид серебра. Это позволяет ей долго сохранять свежесть.Разработка может заинтересовать не только ленивых или очень занятых людей, но и тех, кто заботится об окружающей среде. Чем чаще мы стираем одежду, тем больше расходуется воды и сильней загрязняются моющими средствами сточные воды.Пользователи скептически отнеслись к «белью будущего». Они посетовали, что начали замечать неприятный запах от белья уже на вторые сутки и не решились носить его третий день подряд. Многие отмечают, что им психологически было бы некомфортно носить те же трусы или футболку дольше одного дня.