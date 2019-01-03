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Горецкие хоккеисты выиграли второй матч подряд в финале «Золотой шайбы»

04.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Горецкий «Сокол» одержал вторую подряд победу в в финале республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси.

Сегодня наши ребята обыграли со счетом 13:2 витебскую команду «Северная столица».

 

Горецкие хоккеисты выиграли второй матч подряд в финале «Золотой шайбы»
Фото Михаила Левцова.

Завтра юным горецким хоккеистам предстоит сразиться с «Атлантом» из Кобрина Брестской области.

Матч состоится на ледовой площадке Дворца спорта (пр. Победителей, 4а).

Начало в 16:00. Болеем за наших!


 
Теги: Минск
 
 
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  Горецкий «Сокол» одержал вторую подряд победу в в финале республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента...
 
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