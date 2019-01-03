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Горецкие хоккеисты выиграли второй матч подряд в финале «Золотой шайбы»
04.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня наши ребята обыграли со счетом 13:2 витебскую команду «Северная столица».
Завтра юным горецким хоккеистам предстоит сразиться с «Атлантом» из Кобрина Брестской области.
Матч состоится на ледовой площадке Дворца спорта (пр. Победителей, 4а).
Начало в 16:00. Болеем за наших!
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