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Дмитрий Бирилло из Горок получил ключи от трехкомнатной квартиры в Минске
04.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня в минском ТРЦ «Е-сити» вручили суперпризы 101-го тура игры «Удача в придачу!». Среди счастливчиков — житель Горок Дмитрий Бирилло, который
Фото — evroopt.by
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Сегодня в минском ТРЦ «Е-сити» вручили суперпризы 101-го тура игры «Удача в придачу!». Среди счастливчиков — житель Горок Дмитрий Бирилло, который выиграл...
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