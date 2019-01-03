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В Горках отметили два столетних юбилея — Фото
04.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
В Горках отметили два вековых юбилея – сто лет назад образовались органы по труду, занятости и соцзащите, а также начала свою деятельность финансовая система Беларуси.
Праздничное мероприятие прошло на сцене детской школы искусств и вокально-хорового мастерства.
Подробнее о мероприятии читайте в ближайших номерах газеты «Горецкий вестник».
Фото Михаила Левцова
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В Горках отметили два вековых юбилея – сто лет назад образовались органы по труду, занятости и соцзащите, а также начала свою деятельность финансовая система...
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