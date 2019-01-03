Откровенный разговор в Доброй

4 января в рамках выездного приема граждан и юридических лиц в нашем районе первый заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Николай Коротин провел встречу с коллективом и руководством ОАО «Горецкая райагропромтехника», которая прошла в актовом зале сельского Дома культуры в агрогородке Добрая.









В открытом диалоге с тружениками крупнейшего сельхозпредприятия района участвовали председатель районного исполнительного комитета Сергей Кулагин, его заместители и управляющий делами райисполкома, специалисты райсельхозпрода, а также председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова.













Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова