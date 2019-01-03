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Откровенный разговор в Доброй
04.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
4 января в рамках выездного приема граждан и юридических лиц в нашем районе первый заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Николай Коротин провел встречу с коллективом и руководством ОАО «Горецкая райагропромтехника», которая прошла в актовом зале сельского Дома культуры в агрогородке Добрая.
В открытом диалоге с тружениками крупнейшего сельхозпредприятия района участвовали председатель районного исполнительного комитета Сергей Кулагин, его заместители и управляющий делами райисполкома, специалисты райсельхозпрода, а также председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова.
Галина Кожевникова
Фото Михаила Левцова
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4 января в рамках выездного приема граждан и юридических лиц в нашем районе первый заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета...
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