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Новогодние подарки для близнецов
04.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого райисполкома Александр Беляцкий, руководитель районной организации воинов-интернационалистов Владимир Королев и представитель организации Сергей Дольников, председатель первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» Ольга Панасюк посетили семью Кудрявцевых. Юлия и Павел воспитывают сыновей-близнецов. Для ребят приезд гостей с новогодними подарками, книгами, мячом, сладостям стал приятным сюрпризом.
Мальчики показали свою красавицу-елочку, рассказали об учебе, увлечениях, мечтах и желаниях. Взрослые в свою очередь пожелали ребятам здоровья, успехов в учебе и исполнения желаний.
Галина Кожевникова
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В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого райисполкома Александр...
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