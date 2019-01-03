Новогодние подарки для близнецов

В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого райисполкома Александр Беляцкий, руководитель районной организации воинов-интернационалистов Владимир Королев и представитель организации Сергей Дольников, председатель первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» Ольга Панасюк посетили семью Кудрявцевых. Юлия и Павел воспитывают сыновей-близнецов. Для ребят приезд гостей с новогодними подарками, книгами, мячом, сладостям стал приятным сюрпризом.

















Мальчики показали свою красавицу-елочку, рассказали об учебе, увлечениях, мечтах и желаниях. Взрослые в свою очередь пожелали ребятам здоровья, успехов в учебе и исполнения желаний.

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова