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Новогодние подарки для близнецов

04.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В рамках  новогодней благотворительной акции «Наши дети» начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого райисполкома Александр Беляцкий, руководитель районной организации воинов-интернационалистов Владимир Королев и представитель организации Сергей Дольников, председатель  первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» Ольга Панасюк посетили семью  Кудрявцевых.  Юлия и Павел воспитывают сыновей-близнецов. Для ребят приезд гостей с новогодними подарками, книгами, мячом, сладостям стал приятным сюрпризом.

 

Новогодние подарки для близнецов

 

Новогодние подарки для близнецов

 

Новогодние подарки для близнецов

 

Новогодние подарки для близнецов

 

Мальчики показали свою красавицу-елочку, рассказали об учебе, увлечениях, мечтах и желаниях. Взрослые в свою очередь пожелали ребятам здоровья, успехов в учебе  и исполнения желаний.

Галина Кожевникова
Фото Михаила Левцова

 


 
Теги: Минск
 
 
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  В рамках  новогодней благотворительной акции «Наши дети» начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого райисполкома Александр...
 
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