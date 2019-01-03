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Новости экономики за 04.01.2019
Новости Беларуси. За счет каких источников пополнялись золотовалютные резервы в 2018 году? Сколько квадратных метров жилья будет введено в 2019-м и как отличаются расходы на обучение городского и сельского школьников? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. За счет каких источников пополнялись золотовалютные резервы в 2018 году? Сколько квадратных метров жилья будет введено в 2019-м и как отличаются...
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