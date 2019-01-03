Новости экономики за 04.01.2019

Новости Беларуси. За счет каких источников пополнялись золотовалютные резервы в 2018 году? Сколько квадратных метров жилья будет введено в 2019-м и как отличаются расходы на обучение городского и сельского школьников? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Золотовалютные резервы Беларуси к началу 2019-го составляют 7,16 млрд долларов

В Беларуси в 2019 году будет введено 4 миллиона квадратных метров жилья

Совмин утвердил новые нормативы финансирования школ