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Золотовалютные резервы Беларуси к началу 2019-го составляют 7,16 млрд долларов

04.01.2019 21:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси по состоянию на начало 2019 года оцениваются в 7 миллиардов 157 миллионов долларов. Несмотря на некоторое снижение по итогам 2018-го, цифра существенно превышает уровень, запланированный правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно планам, объем резервов должен был составить не менее 6 миллиардов. В прогнозе удалось удержаться. При этом более 5,5 миллиардов было уплачено в счет погашения различных долгов. Важно и то, что резервы в 2018 году пополнялись в основном за счет не долговых источников: поступления в бюджет налогов, пошлин и других платежей, а также покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси по состоянию на начало 2019 года оцениваются в 7 миллиардов 157 миллионов долларов. Несмотря на некоторое снижение...
 
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