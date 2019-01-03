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В Беларуси в 2019 году будет введено 4 миллиона квадратных метров жилья

04.01.2019 21:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 1 миллион 600 тысяч из них будут построены с государственной поддержкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для оказания помощи малообеспеченным гражданам при получении кредитов предусмотрены предельные нормативы стоимости квадратного метра. Они остаются неизменными с 2019 года. Те, кто строится в городе, могут рассчитывать на 718 рублей, сельских жителей прокредитуют из расчета 940 рублей за метр.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. 1 миллион 600 тысяч из них будут построены с государственной поддержкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для оказания помощи...
 
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