В Беларуси в 2019 году будет введено 4 миллиона квадратных метров жилья

Новости Беларуси. 1 миллион 600 тысяч из них будут построены с государственной поддержкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для оказания помощи малообеспеченным гражданам при получении кредитов предусмотрены предельные нормативы стоимости квадратного метра. Они остаются неизменными с 2019 года. Те, кто строится в городе, могут рассчитывать на 718 рублей, сельских жителей прокредитуют из расчета 940 рублей за метр.