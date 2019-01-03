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Статистика: белорусы начали больше летать из Минска
Новости Беларуси. Белорусы стали больше летать. Об этом свидетельствует статистика Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 2018 год главная воздушная гавань страны обслужила более 4,5 миллионов пассажиров – на 10 % больше, чем в 2017-м. Количество самолетовылетов также существенно увеличилось и превысило 26 тысяч.
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Новости Беларуси. Белорусы стали больше летать. Об этом свидетельствует статистика Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За...
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