Статистика: белорусы начали больше летать из Минска

Новости Беларуси. Белорусы стали больше летать. Об этом свидетельствует статистика Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2018 год главная воздушная гавань страны обслужила более 4,5 миллионов пассажиров – на 10 % больше, чем в 2017-м. Количество самолетовылетов также существенно увеличилось и превысило 26 тысяч.