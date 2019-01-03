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Владимир Кравчёнок: Как честный человек жду честного и беспристрастного суда
Новости Беларуси. Бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и экс-главврач 12-ой стоматологической поликлиники Владимир Кравченок признали вину в совершении коррупционных преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минский городской суд провел предварительное заседание по так называемому «делу врачей». В масштабной коррупционной схеме в сфере здравоохранения оказались высокопоставленные чиновники Минздрава, главврачи больниц и руководители медицинских учреждений. Президент тогда потребовал вскрыть весь преступный механизм, невзирая на чины, ранги и фамилии.
Алена Сырова, СТВ:
Экс-замминистра по здравоохранению Игорь Лосицкий сейчас под стражей, ожидает суда в СИЗО КГБ. Будучи в должности, он регулярно получал откаты за то, что содействовал поставке медоборудования и препаратов по завышенным ценам. Владимир Кравченок же – бывший главный врач 12 стоматологической поликлиники – грешил получением взяток в особо крупном размере.
Его задержали 16 июня, и все это время он был под домашним арестом. Как и Лосицкий, Кравченок признал свою вину, но плюс ко всему согласился сотрудничать со следствием.
Именно поэтому и проводится предварительное слушание. На нем решают, назначить ли суд в отношении обвиняемого, который сотрудничал со следствием. Кстати, Владимир Кравченок времени зря не терял: от врачебной практики не отошел. С 1 ноября лечит пациентов в одной из столичных стоматологий и признается.
Владимир Кравченок:
Подробностями своей нынешней жизни Кравченок поделится с журналистами уже после заседания. Оно к слову, продлилось не больше 15 минут. Признает ли вину? Да! Чего ждет от суда?
Как честный человек – честного и беспристрастного суда.
Основной этап слушания по уголовному делу Лосицкого и Кравченка пройдет 11 января в открытом формате. Тогда же станет известна мера пресечения для первых из десятка преступников в белых халатах. Им грозит до 15 лет лишения свободы. И то ли обстоятельства, то ли нынешнее положение дел врача-стоматолога, пошедшего на преступную сделку с совестью, толкают его на философские размышления.
Каждый человек имеет право на ошибку. Читаю Данте. Читали «Божественную комедию»? Рекомендую всем, почитайте.
Но лучше бы, конечно, перечитать клятву Гиппократа. И не только Кравченку и Лосицкому, но и еще десяткам фигурантам этого дела.
Алена Сырова:
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Новости Беларуси. Бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и экс-главврач 12-ой стоматологической поликлиники Владимир Кравченок признали вину в...
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