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«Каждый день творите дела добра». Интервью с Митрополитом Павлом накануне Рождества
Новости Беларуси. Рождество Христово все ближе, и православный мир активно готовится встретить этот светлый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И здесь возникает вопрос: в чем же должна заключаться наша подготовка к нему кроме обычных хозяйственных хлопот? Об этом и не только в интервью нашей коллеги Екатерины Жиляниной с Митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршем Экзархом всея Беларуси.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сегодня можно услышать о том, что Рождество Христово – это семейный праздник, поэтому надо быть дома. Совсем нет, это всемирное торжество. Сегодня вместе с нами и ангельский мир, и Земля, и все верующие во Христа – все воспевают родившегося в Вифлееме Христа Спасителя. Поэтому если мы не посетим храм, то мы не сможем в полноте ощутить эту радость.
Екатерина Жилянина:
Митрополит Павел:
Екатерина Жилянина:
Митрополит Павел:
Екатерина Жилянина:
Митрополит Павел:
Екатерина Жилянина:
Митрополит Павел:
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Новости Беларуси. Рождество Христово все ближе, и православный мир активно готовится встретить этот светлый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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