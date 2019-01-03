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«Каждый день творите дела добра». Интервью с Митрополитом Павлом накануне Рождества

04.01.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Рождество Христово все ближе, и православный мир активно готовится встретить этот светлый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И здесь возникает вопрос: в чем же должна заключаться наша подготовка к нему кроме обычных хозяйственных хлопот? Об этом и не только в интервью нашей коллеги Екатерины Жиляниной с Митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршем Экзархом всея Беларуси.

Екатерина Жилянина, СТВ:
Как правильно подготовиться к празднику?

«Каждый день творите дела добра». Интервью с Митрополитом Павлом накануне Рождества

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В течение всего поста церковь нас всех призывает приготовить свою храмину внутреннюю, свое сердце, омыть ее слезами покаяния, постараться исповедовать свои проступки, грехи, которые присущи, к сожалению, каждому человеку.

Сегодня можно услышать о том, что Рождество Христово – это семейный праздник, поэтому надо быть дома. Совсем нет, это всемирное торжество. Сегодня вместе с нами и ангельский мир, и Земля, и все верующие во Христа – все воспевают родившегося в Вифлееме Христа Спасителя. Поэтому если мы не посетим храм, то мы не сможем в полноте ощутить эту радость.

Екатерина Жилянина:
А рождественское застолье каким должно быть?

«Каждый день творите дела добра». Интервью с Митрополитом Павлом накануне Рождества

Митрополит Павел:
Так вот церковь дает возможность людям: постились 40 дней – ну, теперь немножко расслабьтесь. Тут разрешается вкушение и мясных, и молочных продуктов. Кто что имеет, может есть. Но все равно должно быть благоразумие.

Екатерина Жилянина:
А у вас есть какое-нибудь любимое блюдо рождественское?

Митрополит Павел:
Что приготовят, то буду есть.

«Каждый день творите дела добра». Интервью с Митрополитом Павлом накануне Рождества

Екатерина Жилянина:
Давайте все-таки вернемся к Рождеству. Вы как-то сказали, что вместо подарков нужно делать на Рождество добрые дела.

Митрополит Павел:
Если вы не можете людям как-то материально осуществить, просто поздравьте всех с праздником. Просто улыбнитесь людям. Скажите: «Братья и сестры, с праздником!» Проходите, встречаете соседа – скажите: «Доброе утро! Как настроение?» И все. Эта улыбка может компенсировать любые другие материальные подарки.

«Каждый день творите дела добра». Интервью с Митрополитом Павлом накануне Рождества

Екатерина Жилянина:
Не нужно ждать Рождества для этого.

Митрополит Павел:
Да нет, конечно. Каждый день творите дела добра.
 
 
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Новости Беларуси. Рождество Христово все ближе, и православный мир активно готовится встретить этот светлый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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