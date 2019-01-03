«Каждый день творите дела добра». Интервью с Митрополитом Павлом накануне Рождества

Новости Беларуси. Рождество Христово все ближе, и православный мир активно готовится встретить этот светлый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И здесь возникает вопрос: в чем же должна заключаться наша подготовка к нему кроме обычных хозяйственных хлопот? Об этом и не только в интервью нашей коллеги Екатерины Жиляниной с Митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршем Экзархом всея Беларуси.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Как правильно подготовиться к празднику?





Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

В течение всего поста церковь нас всех призывает приготовить свою храмину внутреннюю, свое сердце, омыть ее слезами покаяния, постараться исповедовать свои проступки, грехи, которые присущи, к сожалению, каждому человеку.

Сегодня можно услышать о том, что Рождество Христово – это семейный праздник, поэтому надо быть дома. Совсем нет, это всемирное торжество. Сегодня вместе с нами и ангельский мир, и Земля, и все верующие во Христа – все воспевают родившегося в Вифлееме Христа Спасителя. Поэтому если мы не посетим храм, то мы не сможем в полноте ощутить эту радость.

Екатерина Жилянина:

А рождественское застолье каким должно быть?





Митрополит Павел:

Так вот церковь дает возможность людям: постились 40 дней – ну, теперь немножко расслабьтесь. Тут разрешается вкушение и мясных, и молочных продуктов. Кто что имеет, может есть. Но все равно должно быть благоразумие.

Екатерина Жилянина:

А у вас есть какое-нибудь любимое блюдо рождественское?

Митрополит Павел:

Что приготовят, то буду есть.





Екатерина Жилянина:

Давайте все-таки вернемся к Рождеству. Вы как-то сказали, что вместо подарков нужно делать на Рождество добрые дела.

Митрополит Павел:

Если вы не можете людям как-то материально осуществить, просто поздравьте всех с праздником. Просто улыбнитесь людям. Скажите: «Братья и сестры, с праздником!» Проходите, встречаете соседа – скажите: «Доброе утро! Как настроение?» И все. Эта улыбка может компенсировать любые другие материальные подарки.





Екатерина Жилянина:

Не нужно ждать Рождества для этого.

Митрополит Павел:

Да нет, конечно. Каждый день творите дела добра.