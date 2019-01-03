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Минск собрал на два турнира юных хоккеистов и ветеранов
04.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Сразу два хоккейных состязания – «Золотая шайба» и
В первом участвуют начинающие спортсмены, во втором – ветераны ледовых баталий. В финальном этапе «Золотой шайбы» сразились столичные «Грифоны» и жлобинский «Металлург». Минчане уже в первой двадцатиминутке отправили в ворота соперника шесть шайб. Итоговый счет 12:3. После матча ребята побывали на открытии Рождественского турнира и смотрели на игру опытных спортсменов.
«Вы вселяете в этих ребятишек веру в людей, помогаете им почувствовать себя нужными, по-настоящему счастливыми. Своим примером вы даете правильный ориентир – прививаете интерес к здоровому образу жизни, любовь к большому спорту. Неслучайно финал республиканских соревнований «Золотая шайба» стал спутником турнира ветеранов хоккея. Это еще одна хорошая традиция», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Юные игроки, помимо важных матчей, примут участие в мастер-классе, который проведут известные хоккеисты.
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Президент Александр Лукашенко отметил, как важно прививать детям интерес к здоровому образу жизни и большому спорту.
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