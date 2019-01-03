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Более 450 одаренных учащихся, студентов и педагогов получат стипендии или денежные премии из специального фонда президента Беларуси

04.01.2019 21:18 — Разное | Интерфакс  
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Александр Лукашенко своим распоряжением утвердил решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Стипендии или денежные премии назначены 253 отличившимся в учебе студентам и курсантам учреждений высшего образования, а также победителям международных олимпиад и конкурсов. Кроме того, премиями поощрены 198 педагогов и научных работников, внесших вклад в развитие способностей одаренной молодежи", - отметили в пресс-службе.

Финансовая поддержка также будет оказана студенческим научно-исследовательским лабораториям "Химия наноструктурированных систем" Белорусского государственного университета, "Экотехнология" Белорусского государственного технологического университета и студенческому научно-исследовательскому бюро "Сплав" Белорусского национального технического университета.

"Принятие распоряжения президента направлено на обеспечение адресной государственной поддержки учащихся и студентов, научно-педагогических работников в целях создания благоприятных условий для развития интеллектуального потенциала и творческих способностей одаренной молодежи", - сообщили в пресс-службе президента.

 
 
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Александр Лукашенко своим распоряжением утвердил решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов,...
 
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