ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Латвии быстро теряет доверие общества - опрос

04.01.2019 20:56 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Латвии Раймонд Вейонис быстро теряет доверие общества, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS по заказу "Неаткарига Рита Авизе".

В прошлом году по сравнению с 2017-м упало доверие общества к президенту, правительству, Сейму и политическим партиям.

Рейтинг доверия к президенту Вейонису достиг исторически самой низкой отметки - в конце 2017 года он составлял 20,1 пункта, в декабре опустился до 3,5 пунктов. В первый год президентства Вейониса рейтинг составлял 41,1 пункта.

Однако это не самый низкий рейтинг среди всех президентов Латвии - в конце 2010 года рейтинг Валдиса Затлерса составлял минус 8,6 пункта.

По мнению политолога Филиппа Раевского, Вейонис не смог использовать популярность и преимущества, которые дает президентский пост. "Он мог это делать очень недолгое время, до момента, когда представительскую функцию пришлось изменить на то, чего ждет общество - стать политическим лидером, арбитром", - считает Ф.Раевский.

По данным опроса, доверие общества к ряду государственных и общественных институтов в прошедшем году значительно увеличилось. Традиционно самым высоким доверием пользуются учреждения образования - в 2017 году их рейтинг составлял 59,5 пункта, а в прошлом году - 66,4 пункта. Постепенно растет также рейтинг Национальных вооруженных сил - если в 1997 году он был отрицательным, то теперь составляет 44,8 пункта. Однако резко сократились рейтинги доверия традиционных СМИ - радио, телевидения и прессы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Латвии Раймонд Вейонис быстро теряет доверие общества, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская церковь не стремится к автокефалии, ее получение означало бы конец для нее - глава БПЦ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика