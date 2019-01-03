|
На поиски пропавшего в новогоднюю ночь парня выдвигается поисковая группа, нужны люди
04.01.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
На поиски
Место сбора на карте:
Одежда: для леса. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ФОНАРИ.
Координатор - Кирилл +375 33 698 94 27
Всем, кто не может поехать, большая просьба - распространите данную информацию по своим социальным сетям, может быть кто-то сможет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На поиски пропавшего в новогоднюю ночь Бетени Николая объявлен сбор поисковой группы. Выезд в Брестский район, д. Комаровка. Время и место сбора: 05.01.2019 в 09:00, АЗС...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)