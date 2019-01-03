На поиски пропавшего в новогоднюю ночь парня выдвигается поисковая группа, нужны люди

На поиски пропавшего в новогоднюю ночь Бетени Николая объявлен сбор поисковой группы. Выезд в Брестский район, д. Комаровка. Время и место сбора: 05.01.2019 в 09:00, АЗС Беларуснефть (ул. Ковельская 105).



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Место сбора на карте:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62252.php

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Одежда: для леса. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ФОНАРИ.

Координатор - Кирилл +375 33 698 94 27

Инфорг - Александра +375 33 672 49 72



Все кто может выехать на поиск просьба отписаться в комментариях по ссылке (по возможности с указанием "пеший", "на авто" и сколько человек можете с собой взять).



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62252.php

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Всем, кто не может поехать, большая просьба - распространите данную информацию по своим социальным сетям, может быть кто-то сможет.