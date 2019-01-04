﻿ «Для нас важно внимание»: в Могилёве наградили лучших журналистов области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Для нас важно внимание»: в Могилёве наградили лучших журналистов области

04.01.2019 23:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Могилеве решили начать новую традицию и организовали рождественскую встречу председателя облисполкома с представителями национальных и региональных средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для нас важно внимание»: в Могилёве наградили лучших журналистов области

Владимир Доманевский и журналисты видятся нередко, обычно во время работы на официальных мероприятиях. Но такая встреча в теплой атмосфере состоялась впервые. Руководитель области поздравил журналистов с праздниками, поблагодарил за профессионализм и объективность.

«Для нас важно внимание»: в Могилёве наградили лучших журналистов области

А еще пожелал не избегать острых тем и конструктивной критики, ведь она мобилизует чиновников работать более эффективно, позволяет увидеть себя со стороны.

«Для нас важно внимание»: в Могилёве наградили лучших журналистов области

Сергей Кулягин, заместитель редактора отдела региональных новостей информационного агентства БелТА:
Для нас важно внимание, взаимопонимание и, наверное, сотрудничество с местными органами власти, потому что это дает возможность давать объективную информацию, освещать события, держать руку на пульсе. Поэтому я считаю, что такие встречи важны. Важно плодотворное и конструктивное взаимодействие с местными органами власти.

«Для нас важно внимание»: в Могилёве наградили лучших журналистов области

Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:
От того, насколько журналисты, насколько корреспонденты и средства массовой информации будут формировать информационное поле, настолько и (будет – прим. ред.) комфортно любой власти. Более того, это связующее звено, на мой взгляд, между органами исполнительной власти, представителями власти и населением. Насколько вы понимаете, насколько вы объективно и правильно подаете, что делается в Могилевской в данном случае области, настолько люди воспринимают. Вы формируете общественное мнение, это тоже немаловажно.

«Для нас важно внимание»: в Могилёве наградили лучших журналистов области

Такие рождественские встречи с журналистами власти Могилевской области планируют сделать традиционными.
 
Теги: Новости, Могилев
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Могилеве решили начать новую традицию и организовали рождественскую встречу председателя облисполкома с представителями национальных и...
 
Новости дня
Новости разные
 
На поиски пропавшего в новогоднюю ночь парня выдвигается поисковая группа, нужны люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика