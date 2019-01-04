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«Для нас важно внимание»: в Могилёве наградили лучших журналистов области
Новости Беларуси. В Могилеве решили начать новую традицию и организовали рождественскую встречу председателя облисполкома с представителями национальных и региональных средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Доманевский и журналисты видятся нередко, обычно во время работы на официальных мероприятиях. Но такая встреча в теплой атмосфере состоялась впервые. Руководитель области поздравил журналистов с праздниками, поблагодарил за профессионализм и объективность.
А еще пожелал не избегать острых тем и конструктивной критики, ведь она мобилизует чиновников работать более эффективно, позволяет увидеть себя со стороны.
Сергей Кулягин, заместитель редактора отдела региональных новостей информационного агентства БелТА:
Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:
Такие рождественские встречи с журналистами власти Могилевской области планируют сделать традиционными.
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Новости Беларуси. В Могилеве решили начать новую традицию и организовали рождественскую встречу председателя облисполкома с представителями национальных и...
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