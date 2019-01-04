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Свыше 600 большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву
04.01.2019 — Разное | Вороновская газета
Рост очередей большегрузов отмечается на белорусско-литовской границе, свыше 600 автомобилей ожидают выезда в Литву, сообщили
С 16.00 в связи с увеличением транспортных потоков отмечается рост очереди грузового автотранспорта перед пунктом пропуска «Привалка». По данным на 18.00, она составляет свыше 300 машин. Более 200 фур стоят в пункте пропуска «Каменный Лог», более 110 — в пункте пропуска «Бенякони».
«Просим учитывать эту информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу и выбирать менее загруженные пункты пропуска», — отметили в Госпогранкомитете.
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Рост очередей большегрузов отмечается на белорусско-литовской границе, свыше 600 автомобилей ожидают выезда в Литву, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете. С 16.00 в...
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