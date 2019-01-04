ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свыше 600 большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву

04.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A


Рост очередей большегрузов отмечается на белорусско-литовской границе, свыше 600 автомобилей ожидают выезда в Литву, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете. 

С 16.00 в связи с увеличением транспортных потоков отмечается рост очереди грузового автотранспорта перед пунктом пропуска «Привалка». По данным на 18.00, она составляет свыше 300 машин. Более 200 фур стоят в пункте пропуска «Каменный Лог», более 110 — в пункте пропуска «Бенякони».

«Просим учитывать эту информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу и выбирать менее загруженные пункты пропуска», — отметили в Госпогранкомитете.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост очередей большегрузов отмечается на белорусско-литовской границе, свыше 600 автомобилей ожидают выезда в Литву, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.  С 16.00 в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт. Бойцы «Алмаза» задержали на М1 двух наркоторговцев с кокаином
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика