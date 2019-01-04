Рождественские подарки — в Несвижском замке!

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Один из самых приятных нюансов предпраздничной суеты — выбор подарков. Приобрести что-нибудь оригинальное и необычное — вообще задача повышенной сложности. За покупкой презентов близким и коллегам в канун праздников корреспонденты «НН» отправились в магазины сувениров и подарков, расположенные в замке Радзивиллов.

Для их посещения билет в кассе покупать не нужно, достаточно сказать на посту охраны, куда вы направляетесь, и вас пропустят. Магазин «Крэдэнс» расположен справа от главного замкового входа. Вход — массивная дизайнерски оформленная дверь, ведущая в бывший винный погреб князей Радзивиллов. Далее спускаемся вниз (лестница достаточно крутая!) в атмосферу сказочности и теплого, уютного волшебства. Пространство магазина поделено на несколько секций, и на какое-то мгновение мы даже растерялись, не зная, в какую зайти первой. Несмотря на относительно небольшую торговую площадь — 138 квадратных метров — здесь вполне можно заблудиться. Обратились за помощью к сотрудникам магазина, и заведующий торговым отделом Татьяна Семак с радостью согласилась провести для нас своеобразную экскурсию. Это оказалось весьма кстати! Так мы узнали, что всего в магазине более 2000 наименований товаров. На профессионально оформленных витринах они смотрятся как экспонаты в музее. Впрочем, почему как — ко многим из них вполне применим данный термин. Натуральные материалы, ручная работа, эксклюзивные вещи с фирменным логотипом «R».

— «Крэдэнс» открылся в 2016 году, — рассказывает Татьяна Леонидовна. — Ежедневно его посещают туристы из разных стран мира и, конечно же, Беларуси. Количество посетителей может достигать до 2 (!) тысяч человек в день. Пользуется успехом он и у несвижан.

Здесь предлагают товары для дома, как необходимые, так и множество милых вещиц для создания уюта, полезные аксессуары, текстиль, шкатулки, ларцы, держатели для украшений, мягкие игрушки, оригинальная и классическая посуда, новогодние украшения, поздравительные открытки, сладости, согревающие напитки и многое другое. Помимо нашей страны, товары для магазина привозят из Германии, России, Нидерландов, Италии, Бельгии, Китая — всего более 130 поставщиков.









Что касается цен, к нашему удивлению, их диапазон оказался достаточно широким. Так что не важно, сколько денег в кошельке — 1000 рублей или 10 — с пустыми руками вы всё равно не уйдете. Свои покупки мы начали с лакомств. И не обычных, а с изображением несвижских достопримечательностей (!) и новогодней тематикой. Цены на фабричную продукцию (музей-заповедник сотрудничает с фабрикой «Коммунарка») почти такие же, как в магазинах, вкусняшки ручной работы стоят немного дороже. Мы остановили свой выбор на молочном шоколаде с клюквой и миндалем («ВИП-Презент») и горьком шоколаде «Чорная Панна Нясвіжа». Последний, кстати, с портретом Барбары Радзивилл на обертке, можно купить только в магазинах замка! Для гостей города это будет ваш самый уникальный подарок. Помимо символических приятностей, в «Крэдэнсе» можно приобрести и шикарные, богатые вещи «с историей». Например, копию слуцкого пояса — одного из символов древних и вечно современных брендов Беларуси. Такой пояс с золотой нитью пока «украшает» витрину магазина. По соседству с ним находятся барельефы из дуба и бронзы с изображениями князей Радзивиллов, сервизы из «неманского» хрусталя и масса других уникальных вещей. Охраняет всё это великолепие «Грейхаунд» — копия памятника «Любимой собаке» на центральной поляне Старого парка Несвижа.

Не менее колоритными персонажами-товарами являются совы, снисходительно поглядывающие на вас с вершины новогодних елочек. Они выполнены из натурального пера и очень похожи на настоящие. Самый крупный экземпляр — красивый белый филин. По словам сотрудников «Крэдэнса», пернатых начали активно раскупать перед праздниками.

Сделав парочку памятных сэлфи, мы приступили к обзору новогодней витрины. Здесь есть всё, что нужно для грядущих праздников. Помимо традиционных украшений для ёлки и дома, представлен большой выбор интересных новогодних сувениров: мягкие игрушки, лыжи, коньки, сказочные персонажи, декоративные подушки с изображением Деда Мороза, ёлочки и прочее. Перечислить всё достаточно сложно. Как выяснилось, выбирать новогодние подарки — весьма увлекательное занятие, к тому же это очень вдохновляет и наполняет праздничным расположением духа. Увидели всю эту красоту и сразу почувствовали — праздник близко. Не будем упоминать, сколько времени мы потратили, пока выбирали подарки. Скажем только, что сложнее всего было почему-то с открытками. Наверное, потому что открытка — это душа твоего подарка.









У «Крэдэнса» тоже есть своя душа — это его коллектив.

— В магазине работают три кассира — Людмила Хорькова, Анна Цвирко и Екатерина Плютинская. На смене обычно работают два человека. Они всегда встречают посетителей улыбками и рады помочь с выбором подарка, дать совет или дополнительную информацию, — рассказывает о своих сотрудниках Т.Л. Семак. — Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь их задавать.

После «Крэдэнса» мы посетили сувенирный магазин в центральной части замка. Но это уже материал для следующей статьи. Единственное, что хочется отметить: помимо огромного ассортимента сувениров, там большой выбор книжной продукции.

































Наталья ЕРМОШЕНКО.