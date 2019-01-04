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В новогоднюю ночь в Кореличском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода

04.01.2019 — Разное | Полымя  
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В новогоднюю ночь в Кореличском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода

В новогоднюю ночь в Кореличском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

1 января около часа ночи местный житель, управляя автомобилем марки «Вольво», двигался по автодороге Поречаны-Новогрудок-Несвиж со  стороны г.п. Мир в сторону г.п. Кореличи. Вблизи деревни Тарасовичи  совершил наезд на 38-летнего  жителя Кореличского района, который двигался попутно по проезжей части дороги, не обозначив себя световозвращающими элементами. В результате аварии пешеход получил многочисленные повреждения и был госпитализирован в районную больницу. Следует отметить, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне, 30 декабря, этот же горе-пешеход был задержан сотрудниками Госавтоинспекции за движение по проезжей части без световозвращающих элементов, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Пристрастие пострадавшего к спиртному со стороны правоохранительных органов фиксировалось и ранее. Он неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также привлекался и к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Уважаемые граждане! Если вы заметили пешехода, который ходит, сидит или лежит около дороги, не будьте безразличными! В ваших силах предотвратить трагедию. Не оставайтесь равнодушными! Сообщайте о данных фактах по телефону 102. Ведь только совместными усилиями мы сможем сделать наши дороги безопасными!

Александр ПАРФЕНКО, начальник отделения ГАИ ОВД Кореличского райисполкома                    

 

 
 
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В новогоднюю ночь в Кореличском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. 1 января около часа ночи местный житель, управляя
 
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