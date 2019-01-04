



Водители квадроциклов и снегоходов, которые ездят по сельхозугодиям, будут привлекаться к ответственности за причиненный ущерб.

В настоящий момент сотрудниками отделения ГАИ ОВД Кореличского райисполкома усилен контроль и организованы целенаправленные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями мотовездеходов (квадроциклов) и аналогичных транспортных средств. В ходе проводимых рейдов основное внимание уделяется на установление физического состояния водителей квадроциклов, наличие необходимых документов на транспортные средства. С владельцами такой техники проводится активная разъяснительная и профилактическая работа по соблюдению действующего законодательства.

Владельцы мотовездеходов, которые устраивают гонки в лесных массивах, парках, лесопарковых зонах, могут быть привлечены к административной ответственности по статье 15.22 КоАП «Незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и кустарников или иной растительности». К ответственности по статье 10.8 КоАП «Уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений» могут быть привлечены и те, кто выбирает для поездок поля и портит посевы и насаждения.

Квадроциклы не предназначены для участия в дорожном движении, поэтому их владельцам нужно выбирать такие места для передвижения, чтобы не создавать угрозу безопасности людей, не причинять ущерб окружающей среде и сельскохозяйственным угодьям.

О фактах обнаружения мотовездеходов (квадроциклов), водители которых передвигаются по автодорогам общего пользования, а также по сельхозугодиям, просим сообщать в оперативно-дежурную службу ОВД по телефону 102 для оперативного реагирования и фиксации данных правонарушений.

Юрий Шпаковский, старший госавтоинспектор отделения ГАИ ОВД Кореличского райисполкома