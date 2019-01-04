ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водители квадроциклов и снегоходов, которые ездят по сельхозугодиям, будут привлекаться к ответственности

04.01.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Водители квадроциклов и снегоходов, которые ездят по сельхозугодиям, будут привлекаться к ответственности

Водители квадроциклов и снегоходов, которые ездят по сельхозугодиям, будут привлекаться к ответственности за причиненный ущерб.

В настоящий момент сотрудниками отделения ГАИ ОВД Кореличского райисполкома усилен контроль и организованы целенаправленные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями мотовездеходов (квадроциклов) и аналогичных транспортных средств. В ходе проводимых рейдов основное внимание уделяется на установление физического состояния водителей квадроциклов, наличие необходимых документов на транспортные средства. С владельцами такой техники проводится активная разъяснительная и профилактическая работа по соблюдению действующего законодательства.

Владельцы мотовездеходов, которые устраивают гонки в лесных массивах, парках, лесопарковых зонах, могут быть привлечены к административной ответственности по статье 15.22 КоАП «Незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и кустарников или иной растительности». К ответственности по статье 10.8 КоАП «Уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений» могут быть привлечены и те, кто выбирает для поездок поля и портит посевы и насаждения.

Квадроциклы не предназначены для участия в дорожном движении, поэтому их владельцам нужно выбирать такие места для передвижения, чтобы не создавать угрозу безопасности людей, не причинять ущерб окружающей среде и сельскохозяйственным угодьям.

О фактах обнаружения мотовездеходов (квадроциклов), водители которых передвигаются по автодорогам общего пользования, а также по сельхозугодиям, просим сообщать в оперативно-дежурную службу ОВД по телефону 102 для оперативного реагирования и фиксации данных правонарушений.

Юрий Шпаковский, старший госавтоинспектор отделения ГАИ ОВД Кореличского райисполкома

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водители квадроциклов и снегоходов, которые ездят по сельхозугодиям, будут привлекаться к ответственности за причиненный ущерб. В настоящий момент сотрудниками...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси вырабатывают новые подходы к развитию альтернативных источников энергии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика