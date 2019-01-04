Митрополит Павел: Для Белорусской православной церкви автокефалия — смерть

"Еврорадио" . Как известно, Украинская православная церковь получила автокефалию от константинопольского патриарха. Московская патриархия не признала это решение и объявила о разрыве с Константинополем. БПЦ также поддержала решение Москвы, передает





"Но вы посмотрите, что происходит на самом деле. Объединились схизматики с раскольниками, православных-то нету. Среди всего епископата всего два человека только решили перейти туда. Остальная масса — огромное количество людей, 90 епископов, православные верующие, православные священники — они этого не хотят. Они хотят, чтобы церковь была единой", — прокомментировал украинские события митрополит Павел.





Он выступил резко против автокефалии для белорусских православных.









"Слава Богу, в Беларуси сегодня такого стремления к автокефалии нет. Раздаются иногда некоторые голоса: "А не попросить ли и нам в Беларуси?" Но вы знаете, совершенно откровенно и открыто надо сказать: если для Украины это страшная трагедия, попытка навязать автокефалию, то если это будет происходить в Беларуси, то для Белорусской православной церкви это будет смерть. Все. Это обречение Белорусской православной церкви на уничтожение. Слава Богу, что сегодня епископат Белорусской церкви и священнослужители, и практически все верующие об этом не помышляют", — заявил глава БПЦ.





По словам митрополита, раздел в православном мире нужен "тому, кто хочет вражды и ненависти".