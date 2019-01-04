ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Митрополит Павел: Для Белорусской православной церкви автокефалия — смерть

04.01.2019 22:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
"Слава Богу, в Беларуси сегодня такого стремления к автокефалии нет", — так митрополит Минский и Заславский Павел прокомментировал события в церковной жизни Украины. Интервью главы Белорусской православной церкви вышло на телеканале СТВ.

Митрополит Павел: Для Белорусской православной церкви автокефалия — смерть
Как известно, Украинская православная церковь получила автокефалию от константинопольского патриарха. Московская патриархия не признала это решение и объявила о разрыве с Константинополем. БПЦ также поддержала решение Москвы, передает "Еврорадио".

"Но вы посмотрите, что происходит на самом деле. Объединились схизматики с раскольниками, православных-то нету. Среди всего епископата всего два человека только решили перейти туда. Остальная масса — огромное количество людей, 90 епископов, православные верующие, православные священники — они этого не хотят. Они хотят, чтобы церковь была единой", — прокомментировал украинские события митрополит Павел.

Он выступил резко против автокефалии для белорусских православных.


"Слава Богу, в Беларуси сегодня такого стремления к автокефалии нет. Раздаются иногда некоторые голоса: "А не попросить ли и нам в Беларуси?" Но вы знаете, совершенно откровенно и открыто надо сказать: если для Украины это страшная трагедия, попытка навязать автокефалию, то если это будет происходить в Беларуси, то для Белорусской православной церкви это будет смерть. Все. Это обречение Белорусской православной церкви на уничтожение. Слава Богу, что сегодня епископат Белорусской церкви и священнослужители, и практически все верующие об этом не помышляют", — заявил глава БПЦ.

По словам митрополита, раздел в православном мире нужен "тому, кто хочет вражды и ненависти".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Слава Богу, в Беларуси сегодня такого стремления к автокефалии нет", — так митрополит Минский и Заславский Павел прокомментировал события в церковной жизни...
 
Новости дня
Новости разные
 
Команда Президента выиграла у сборной Балтии и вышла в полуфинал Рождественского турнира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика