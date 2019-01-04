От национализации до приватизации. Крупнейшие сделки 2018 года в белорусском бизнесе

TUT.BY выбрал крупные публичные сделки и попытался определить закономерности и тенденции. выбрал крупные публичные сделки и попытался определить закономерности и тенденции.









Мошенский





Самым активным участником на рынке М&А можно назвать Александра Мошенского. Сначала подконтрольная ему группа компаний «Санта» (крупнейшие активы «Савушкин продукт» и «Санта Бремор») выкупила сеть магазинов «Рублевский», совладельцами которой называли Алексея Лойко, Георгия Рогазинского и Сергея Ткачука.









Фото: Алексей Пискун, probusiness.by





До этого Мошенский развивал собственную розницу под брендом «Санта». И это была в большей степени региональная сеть. Приобретение 73 магазинов «Рублевский», 53 из которых находятся в Минске , позволяет заявлять о создании полноценного национального оператора.





В 2019 году ожидается ребрендинг под единой торговой маркой, многие объекты ждет реконструкция.





Любопытно, что незадолго до этого крупный дистрибьютор товаров массового потребления «Мостра-групп» Ткачука приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Доброном», который объединяет 180 торговых объектов. Этому ритейлеру давно приписывают дружеские отношения с владельцами «Евроопта». «Евроторг», который управляет самой крупной розничной сетью страны, всегда отрицал свою связь с «Доброномом».





Вслед за «Рублевскими» Александр Мошенский купил контрольный пакет акций Березовского сыродельного комбината. По согласованию с Александром Лукашенко без проведения аукциона «Савушкину продукту» продан госпакет в размере 62,6% акций БСК за 86,3 млн рублей. До 31 мая 2019 года компания может выкупить еще 37% акций сырзавода за 11 млн рублей.





Новый акционер должен в течение ближайших трех лет инвестировать в модернизацию Березовского сыродельного комбината 20 млн рублей. К тому же инвестор обязан не менять основной вид деятельности БСК вплоть до 2022 года, а также не уменьшать зарплату и количество занятых людей на производстве. На момент сделки среднесписочная численность работающих составляла 1500 человек.





В ноябре Мошенскому отошел и Оршанский молочный комбинат. Сделка также была одобрена на высшем уровне в рамках кампании по развитию Оршанского района.









Фото: мсз.бел





Ныне «Савушкин продукт» имеет шанс стать лидером в переработке молока (превысить 1 млн тонн переработки), сыворотки, укрепить позиции в других направлениях.





Объединение сетей





Надо сказать, что в 2018 году на рынке продовольственного ритейла наблюдался всплеск сделок, связанных с поглощением торговых объектов.





Владельцы сети «Гиппо» приобрели магазины «Белмаркет» у российской инвестиционной компании А1.









Фото предоставлено компанией «Белвиллесден»





«Белмаркеткомпани», которую контролировала через А1 российская «Альфа-Групп» миллиардера Михаила Фридмана, начала работу в Беларуси в конце 2007 года. Международная финансовая корпорация выступала соинвестором проекта, выделив в 2009 году кредит в размере 16 млн долларов. «Выход А1 из проекта обусловлен завершением инвестиционного цикла. Мы довольны инвестицией и финансовым результатом», — заявил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.





На момент сделки доля «Белмаркета» оценивалась в 4% рынка. Под управлением находились 71 магазин в 13 городах Беларуси. Выручка сети достигала 200 млн долларов. Штат — более 3500 сотрудников.









«Гиппо» активно развивал формат гипермаркетов. Приобретение «Белмаркета» позволило укрепить позиции в меньшем формате магазинов.





Компания «Либретик», управляющая ритейлером «Соседи», также нарастила сеть магазинов через М&А. Она поглотила четыре магазина «Престон» в Минске, которые создал Виталий Арбузов. Стоимость сделки не разглашается, но в компании отмечали, что все долговые обязательства перед поставщиками и подрядчиками перешли к «Соседям», которые объединяют свыше 90 магазинов. «Соседям» также отошел магазин «Заходнi» в столичном микрорайоне Кунцевщина.





Приход инвесторов из Евросоюза





В non-food-ритейле также состоялась примечательная сделка. Польская компания CDRL купила 90% долей белорусской «Торгово-промышленной группы Вест Ост Юнион», владеющей сетью магазинов товаров для детей «Буслiк». Стоимость сделки составила 6,39 млн долларов. Продавцами выступили Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и еще 4 физлица. У гендиректора и основателя ритейлера Сергея Мисяченко осталось 10% компании.





За время девятилетнего сотрудничества с ЕБРР сеть «Буслiк» увеличилась более чем в пять раз: с 8 магазинов в 2009 до 46 магазинов в 2018 году. Кроме того, доля рынка выросла до 15%, произошла экспансия в регионы Беларуси, создан совет директоров и внедрены международные стандарты финансовой отчетности.





Известно, что бренд «Буслiк» продолжит существовать. CDRL инвестирует в развитие белорусский сети магазинов, чтобы увеличить долю на рынке. Большое внимание будет уделено развитию e-commerce.





2018 год также ознаменовался приходом в Беларусь в качестве инвестора и акционера еще одной крупной европейской компании. В феврале была официально закрыта сделка по покупке немецкой группой Hörmann 75% долей «Алютеха». 25% компании осталось у ее гендиректора и основателя Алексея Жукова.









Мартин Хёрманн и Алексей Жуков (справа). Фото: пресс-служба «Алютеха»





До 2013 года «Алютех» динамично развивался: привлекал инвестиции, расширял производственные мощности, создавал рабочие места. Однако нестабильность на стагнирующих рынках СНГ не позволила компании сохранить набранные обороты. Западный рынок был гораздо агрессивнее, конкуренция на нем жестче. Предложение одного из крупнейших европейских производителей дверей и ворот группы Hörmann о покупке доли в «Алютехе» оказалось весьма кстати.





А вот немецкая группа Duisburger Hafen, которая управляет портом Дуйсбурга, начала поход в Беларусь с довольно осторожных шагов. Она выкупила всего лишь 0,84% акций компании по развитию китайского-белорусского индустриального парка «Великий камень». Duisburger Hafen хочет возвести на территории второй очереди освоения парка логистический центр, железнодорожный терминал по обработке грузов и мощности так называемой производственной логистики (расфасовка, упаковка, маркировка, комплектация, совершение финишных производственных операций, дистрибьюторская деятельность). Как все получится на самом деле, покажет 2019 год.





Китайский вектор





В минувшем году РУП «Институт Белгоспроект» акционировали с участием китайского капитала. Теперь это Китайско-белорусский проектный институт ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт Белгоспроект». 40% акций созданного акционерного общества принадлежит белорусскому государству, 60% — китайской компании Beijing JianYi Investment Development.









Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





По словам замминистра архитектуры и строительства Дмитрия Семенкевича, белорусские и китайские строительные нормы отличаются в ряде случаев, что создавало трудности при реализации китайских проектов в Беларуси. Чтобы работа по проектированию была более успешной, принято решение создать объединенный проектный институт.





Инвесторы надеются, что совместная работа позволит сократить время на подготовку проектной документации, а также удешевить работу. Одной из основных задач института будет работа над проектами для резидентов парка «Великий камень».





Из частных в государственные руки





В прошлом году на белорусском рынке случилась и одна национализация крупного бизнеса. Оршанский авиаремонтный завод вновь стал государственным. Предприятие вошло в систему Госкомвоенпрома, говорится на сайте комитета. Бывшие крупные акционеры ОАРЗ передали свои акции в управление спецэкспортеру «Белспецвнештехнике».









Фото: Игорь Матвеев





Напомним, в 2012 году по распоряжению Александра Лукашенко госпакет акций ОАРЗ купили украинская компания «Мотор Сич», подконтрольная Вячеславу Богуслаеву (около 60% акций), и «Системы инвестиций и инноваций» Александра Садового (почти 40%). Белорусская и украинская компании планировали в течение 2012−2016 годов инвестировать в реконструкцию, модернизацию производственных мощностей ОАРЗ около 12 млн долларов, создать свыше 300 рабочих мест. Инвесторы намеревались вложить серьезные средства в развитие социальной сферы завода и городского поселка Болбасово, где находится завод. Но не все намеченное удалось реализовать.





Завод сильно подкосил конфликт России с Украиной, в результате чего оказались полностью заблокированы поставки в РФ. На предприятии также сказался и личный конфликт между Богуслаевым и Садовым. В итоге положение дел на ОАРЗ ухудшилось.





В апреле прошлого года самолет Богуслаева не выпустили из Беларуси. А вскоре Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ОАРЗ и должностных лиц «Мотор Сич» из-за превышения служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия.









11 июля Александр Лукашенко посетил ОАРЗ и заявил, что «с сегодняшнего дня это государственное предприятие». «Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода», — сказал глава государства. Накануне этого визита самолет Богуслаева покинул Беларусь.





IТ





Сектор информационных технологий продолжил штамповать сделки и таким образом демонстрировать свою привлекательность для инвесторов.





Один из ведущих разработчиков программного обеспечения в Беларуси компания Itransition продала миноритарный пакет акций инвестиционному фонду Baring Vostok, специализирующемуся на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР. Сумма сделки и размер пакета стороны не раскрывали.









Сергей Гвардейцев. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Сделка позволит компании Itransition значительно «усилить сервисное предложение, расширить географию присутствия и продолжить активно развивать отрасль, привлекая на работу новых специалистов», говорилось в пресс-релизе. По условиям сделки основатель компании Сергей Гвардейцев продолжил играть лидирующую роль в определении вектора развития бизнеса и занял пост председателя совета директоров.





«Высокий уровень IT-образования в Беларуси и продолжающаяся государственная поддержка IT-отрасли создают хорошие перспективы для расширения бизнеса», — прокомментировала начало сотрудничества старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.





Основной упор в новом альянсе будет делаться на усилении позиций Itransition на ключевых рынках сбыта — США и Евросоюзе.





Крупная IT-компания Эстонии Helmes приобрела контрольную долю белорусской компании SolbegSoft, занимающейся разработкой программного обеспечения для корпоративных клиентов.













Руководители SolbegSoft Дмитрий Пытко и Павел Мирончик и глава Helmes Яан Пиллесаар ударили по рукам (слева направо). Фото: Erakogu





Контрольная доля была продана Helmes основателями белорусской компании Дмитрием Пытко и Павлом Мирончиком. Они также сохранили влияние и из бизнеса не ушли. Консолидированный оборот Helmes и SolbegSoft после объединения составил 35 млн евро, а общее число сотрудников превысило 550 человек.





Американский разработчик сервиса для автоматизации бизнес-поддержки ServiceNow приобрел белорусский стартап FriendlyData, основанный в 2016 году Михаилом Румянцевым и его партнерами.





В 2017 году команда прошла отбор в международный акселератор 500 Startups и получила 150 тысяч долларов. Позже в проект также инвестировали Starta Ventures, TMT Investments, Bulba Ventures и другие инвесторы. Стартап развивал технологию мгновенного доступа к корпоративным базам данным через естественно-языковой интерфейс.





ServiceNow в 2018 году заняла первое место в рейтинге самых инновационных компаний мира по версии Forbes. Выручка за прошлый год составила 1,93 млрд долларов. ServiceNow будет использовать технологии белорусов в собственной платформе для автоматизации бизнесс-процессов Now Platform.





В марте компания с белорусскими корнями EPAM Systems приобрела американскую Continuum, которая занимается дизайном продуктов. Общая сумма сделки составила до 55,6 млн долларов, из которых 8,5 млн долларов являются отложенными обязательствами. Эта сделка стала крупнейшей в истории EPAM.





В ноябре компания основанная Аркадием Добкиным и его партнерами купила британское агентство по цифровой трансформации TH_NK (Think limited). Сумма этой сделки составит до 35,2 млн долларов.





Баскин и Байко





Активным участником сделок был и агрохолдинг «Серволюкс» Евгения Баскина. Сначала филиалом могилевской птицефабрики «Серволюкс Агро» стал один из первых и крупнейших частных мясокомбинатов Беларуси — быховский «Белатмит». На каких условиях владельцы «Белатмита» (в их числе назывались Борис Ципорин и Александр Баскин) уступили свой актив покупателю, не разглашается.









Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY





Данное поглощение упрочило положение Баскина на мясном рынке страны и увеличило экспортный потенциал его бизнеса. Благодаря этому создан могилевский кластер по производству и переработке мяса. Аналогичный кластер уже действует на базе смолевичских активов Баскина — фабрики «Смолевичи Бройлер» и мясоперерабатывающего завода «Юнимит».





В конце 2018 года Европейский банк реконструкции и развития приобрел миноритарный пакет акций агрохолдинга «Серволюкс» за 10 млн евро. Размер пакета сторонами не разглашался.





Ресурсы будут направлены на строительство нового цеха переработки мяса в Смолевичах общей производственной мощностью 70 тонн в сутки. «Серволюкс» также построит тригенерационную установку мощностью 6,58 МВт, которая будет снабжать цех переработки электроэнергией и теплом и сократит ежегодные выбросы углекислого газа на 6200 тонн.





А вот братья Валентин и Дмитрий Байко, контролирующие крупнейших производителей чулочно-насочных изделий «Конте Спа» и БЧК, нарастили свое присутствие на молочном рынке страны. Первым их активом стал Туровский молочный комбинат. Затем Байко приобрели акции волковысского «Беллакта» и «Праймилка» из Щучина.





Минус один банк





В банковском секторе состоялась одна сделка. Были проданы остатки бизнеса «Хоум Кредит Банка».









Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





ХКБанк работал на белорусском рынке с 2007 года. Он специализировался на потребительских кредитах. На волне успеха банк имел широкую сеть ЦБУ во многих городах Беларуси и торговых партнеров. Ужесточение условий выдачи экспресс-кредитов вынудило банк подчиниться требованиям законодательства и изменить модель ведения бизнеса.





В июле 2016 года «Хоум Кредит» перестал быть банком и стал небанковской кредитно-финансовой организацией (НКФО), которая могла лишь привлекать депозиты юридических лиц, осуществлять валютно-обменные операции, факторинг и лизинг. НКФО не могла привлекать вклады и депозиты физических лиц, открывать и вести их счета, а также осуществлять кредитование, эмиссию и обслуживание платежных карточек.





Спустя два года акционеры Home Credit Group во главе с чешским миллиардером Петром Кельнером достигли соглашения с руководством Альфа-Банка о продаже белорусского бизнеса.