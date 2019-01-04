В 2019 году в Беларуси разработают 33 законопроекта

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Александр Лукашенко утвердил список законопроектов, которые планируется подготовить в этом году, сообщает пресс-служба главы государства.

В списке 33 проекта законов. Среди них есть несколько принципиально новых, например, о правах инвалидов и их социальной интеграции, об охране и использовании болот, о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования.





Некоторые законопроекты должны усовершенствовать уже действующие законы, например, «О валютном регулировании и валютном контроле», «О бухгалтерском учете и отчетности», «О туризме» для улучшения условий ведения бизнеса в стране и раскрепощения деловой инициативы.





Также в этом году планируется разработка концепции законопроекта «О страховой деятельности».