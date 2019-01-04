ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2019 году в Беларуси разработают 33 законопроекта

04.01.2019 21:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Среди них несколько принципиально новых.


Фото: Jerzy Górecki, pixabay.com

Александр Лукашенко утвердил список законопроектов, которые планируется подготовить в этом году, сообщает пресс-служба главы государства.
 
В списке 33 проекта законов. Среди них есть несколько принципиально новых, например, о правах инвалидов и их социальной интеграции, об охране и использовании болот, о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования.

Некоторые законопроекты должны усовершенствовать уже действующие законы, например, «О валютном регулировании и валютном контроле», «О бухгалтерском учете и отчетности», «О туризме» для улучшения условий ведения бизнеса в стране и раскрепощения деловой инициативы.

Также в этом году планируется разработка концепции законопроекта «О страховой деятельности».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди них несколько принципиально новых.
 
Новости дня
Новости разные
 
Золотовалютные резервы Беларуси к началу 2019-го составляют 7,16 млрд долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика