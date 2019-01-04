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Варфоломей призвал православных патриархов признать новую украинскую церковь
Константинопольский патриарх Варфоломей призвал руководителей автокефальных православных церквей признать автокефалию Украинской православной церкви. Письмо вселенского патриарха опубликовано на сайте
Патриарх Константинопольский Варфоломей. Фото: Reuters
«Осуществление всех [наших] усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены даровать томос об автокефалии и отметить его с предстоятелем автокефальной православной церкви [Украины]», — обращается Варфоломей в своем письме к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей, приветствуя их в новом году.
Патриарх призывает признать Украинскую православную церковь автокефальной и отмечает, что, «если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день».
Накануне митрополит Варшавский и всей Польши Савва сообщил патриарху Варфоломею, что Польская православная церковь не признает созданную в декабре прошлого года новую церковь Украины.
Напомним, в 2018 году Украина решила получить церковную независимость от РПЦ. В Константинополе это решение нашло понимание, в Москве — нет. 15 октября Русская православная церковь приняла решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, это решение было поддержано и некоторыми другими православными церквями, например Белорусской православной церковью.
15 декабря в Украине прошел Объединительный собор с участием украинских иерархов, на котором Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Он заявил, что «это — церковь без Путина, это — церковь без Кирилла, это — церковь без молитвы за российскую власть и российское войско».
20 декабря Верховная рада Украины приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сменить название.
Главой новой украинской церкви стал 39-летний митрополит Епифаний (Думенко), епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он и получит от Вселенского патриарха в Константинополе томос о церковной автокефалии 6 января.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/621589.html
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Константинопольский патриарх Варфоломей призвал руководителей автокефальных православных церквей признать автокефалию Украинской православной церкви. Письмо...
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