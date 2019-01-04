Варфоломей призвал православных патриархов признать новую украинскую церковь





Патриарх Константинопольский Варфоломей. Фото: Reuters





«Осуществление всех [наших] усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены даровать томос об автокефалии и отметить его с предстоятелем автокефальной православной церкви [Украины]», — обращается Варфоломей в своем письме к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей, приветствуя их в новом году.





Патриарх призывает признать Украинскую православную церковь автокефальной и отмечает, что, «если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день».





Накануне митрополит Варшавский и всей Польши Савва сообщил патриарху Варфоломею, что Польская православная церковь не признает созданную в декабре прошлого года новую церковь Украины.





Напомним, в 2018 году Украина решила получить церковную независимость от РПЦ. В Константинополе это решение нашло понимание, в Москве — нет. 15 октября Русская православная церковь приняла решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, это решение было поддержано и некоторыми другими православными церквями, например Белорусской православной церковью.









15 декабря в Украине прошел Объединительный собор с участием украинских иерархов, на котором Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Он заявил, что «это — церковь без Путина, это — церковь без Кирилла, это — церковь без молитвы за российскую власть и российское войско».





20 декабря Верховная рада Украины приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сменить название.





Главой новой украинской церкви стал 39-летний митрополит Епифаний (Думенко), епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он и получит от Вселенского патриарха в Константинополе томос о церковной автокефалии 6 января.

Читать полностью: https://news.tut.by/world/621589.html