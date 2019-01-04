"Я никогда не буду русским, российским гражданином! А вы?" Манифест Мацкевича

От случайных неприятностей люди страхуются, но большинство неприятностей и бед вовсе не случайны, они возникают от небрежности, беспечности, недальновидности, самоуспокоенности. И от глупости. Это когда люди сами напрашиваются на неприятности, бездумно рискуют, не хотят замечать угрозу.





Угроза потери независимости нашей страны существует с 1994 года, когда три из шести предвыборных президентских программ, так или иначе, содержали отказ от атрибутов независимости. В 1998 году были подписаны соглашения, которые открывали юридические возможности для поглощения Беларуси Россией.





И вот уже 20 лет мы живём с этой угрозой. В минувшем году ситуация обострилась. В СМИ развернулась широкая кампания, содержащая, по большей части, фейковые новости и домыслы незаслуживающих доверия политиков, экспертов и комментаторов. Информационная волна подкреплялась назначением российского посла с сомнительной репутацией, заявлениями российского премьер-министра на беларуской земле, навязчивыми уверениями беларуского президента о своём суверенитете, налоговом манёвром России, участившимися безрезультативными встречами президентов двух стран.





Я помню об угрозе потери независимости, знаю о «дамокловом мече», подвешенном недальновидной и антинациональной политикой режима ещё в конце 90-х годов. Но я ничего не знаю о предмете последних переговоров президентов, о планах и намерениях диктаторов, о том, в какой стадии сейчас находится процесс «интеграции», и идёт ли процесс вообще.









Что я знаю и чего не знаю





Я знаю, что вопрос об инкорпорации Беларуси в Россию все последние десятилетия не снимался с повестки дня в Кремле, но всегда помещался в «долгий ящик», откладывался на потом. Но я не знаю, под каким номером этот вопрос стоит в актуальной повестке дня.





Я знаю, что Владимир Путин не собирается уходить с поста главы России после окончания очередного президентского срока, и в президентском окружении прорабатываются несколько сценариев продления его полномочий. Все сценарии, так или иначе, предполагают переписывание конституции Российской Федерации. Но для изменения конституции нужны веские причины и основания. В разработке находится несколько вариантов, придумываются различные причины и основания для изменения конституции. Одним из оснований может стать объединение России и Беларуси в единое государство. Но я не знаю, является или вариант объединения основным, или только запасным.





Я знаю, что российскими пропагандистами распространяются два противоречащих друг другу мифа про Беларусь. Основной миф утверждает, что беларусы и русские один народ, ничем друг от друга не отличаются, и все беларусы хоть сейчас готовы с радостью и благодарностью влиться в Россию, только Лукашенко и его окружение этому препятствуют. Другой миф, напротив, уподобляет Беларусь Украине, где тон задают «западэнцы», националисты, «бандеровцы», и вот-вот случится беларуский майдан, который Россия обязана предотвратить любой ценой. Но я не знаю, в какой из мифов больше верят в России, и какой из мифов станет официальной версией Кремля в случае реализации сценария инкорпорации Беларуси. От того, какой из мифов будет избран в качестве основного, зависит то, насколько грубой и кровавой будет реализация.





Я знаю, что все слова Лукашенко о независимости и суверенитете – пустая риторика. Ценностью и целью для него является только власть. Пока независимость и суверенитет Беларуси остаются условиями его власти. Он будет готов принять и другие условия, вместо этих, если цена его устроит. Торг независимостью тянется уже больше двух десятков лет, значительная часть суверенитета уже продана. Но я не знаю, о чём торгуются президенты России и Беларуси на этот раз. Что выставлено на продажу, и какова цена?





Я знаю, что за соглашения о так называемом Союзном государстве Беларуси и России мы заплатили большую цену. Развитие страны затормозилось на десятки лет. Мы упустили возможность сделать нашу промышленность конкурентоспособной при рыночных ценах на энергоносители, поставили всю экономику в зависимость от другой страны. Мы и сейчас теряем на экспортно-импортных операциях, поскольку они отрегулированы в пользу России, а не Беларуси. Мы опоздали с развитием транспортной и логистической инфраструктуры, в инвестировании в инновационные отрасли экономики. Социальные, культурные, гуманитарные потери вообще не поддаются учёту. Мы не контролируем информационную сферу и сферу образования. Поставили беларуский язык на грань выживания. Почти убили кинематограф, книгоиздательство, популярную музыку. Теряем позиции в туризме, рекреационном бизнесе, отдали россиянам сферу развлечений, открыв для них множество казино. Но я не знаю, понимают ли всё это граждане Беларуси и правительство.





Я знаю, что инкорпорация Беларуси в Россию обернётся огромными, неисчислимыми потерями для нашей страны, для абсолютного большинства людей. Ущерб и потери понесёт от этого понесёт и Россия. Очень немногие в России это понимают, а те, что понимают, не могут ничего изменить. Но я не знаю, многие ли беларусы это понимают. Многие ли понимают? Сколько из тех, кто понимает, готовы что-то предпринимать, чтобы не допустить беду в нашу страну, в каждый дом?





Что я должен, и что я могу делать и сделать





Знаю я, или не знаю, что понимают и думают мои сограждане, я должен делать то, что в моих силах, чтобы предотвратить беду.





Но моих сил заведомо недостаточно. Общую беду можно отвести только сообща, объединёнными усилиями, солидарными действиями. Герои, спасающие мир и человечество, хороши в книгах и кино. Ни один герой, ни группа героев не могут спасти всех, особенно, если люди не хотят спасаться.





А то, что в стране есть много людей, которые не хотят спасаться от нависшей угрозы, мне известно.





Часть населения подвержена российской пропаганде. Эти люди даже мечтают об инкорпорации с Россией.

Значительная часть находится под влиянием беларуской пропаганды о братских отношениях, о западной угрозе, о прелестях советского строя и социализма.





Ещё большая часть общества заражена «стокгольмским синдромом», комплексом «выученной беспомощности». Пассивная часть общества убеждена, что от общества, а, значит, и от их личных действий ничего не зависит, они ни на что не могут повлиять, поэтому даже не думают о том, чтобы влиять.





Но есть граждане, готовые к самым радикальным действиям. Мне писали и звонили люди, сообщая, что они готовы даже взяться за оружие. Что ж! Если дойдёт до такого, я с ними. Вот только, это жест отчаянья. Партизанщина в 21 веке в Европе неэффективна.





Плошча, или Майдан, чтобы любому было понятно, будет в любом случае. Но выйти на Площадь, ещё не значит решить проблему. Успех Плошчы-Майдана определяется количеством и продолжительностью, тем, СКОЛЬКО нас будет на Плошчы, и как ДОЛГО мы готовы стоять. Выйти и уйти – это для очистки совести. А победить можно только упорством, стойкостью и мужеством, высочайшей организованностью и дисциплиной. Выйти, мы выйдем. Сколько нас будет? Как долго мы продержимся? Хватит ли нам организованности, дисциплины и ответственности?





Я хочу предотвратить беду, хочу победы. И знаю, что многие этого хотят. Но многие – это сколько? Не знаю.

А что если нас будет мало? И нам не хватит стойкости и ответственности?





Иногда, так бывает, человек должен совершать поступки, даже если нет надежды на победу. Просто по-человечески. Понимая, что иначе поступить невозможно.





Я не буду принимать российское или какое-то союзное гражданство ни при каких условиях. Даже если все остальные люди примут.





Я не уеду, не убегу из страны, чтобы ни случилось, какой бы кульбит ни выкинула история. Даже в случае оккупации мечта о независимой Беларуси не должна умереть. И сохраниться мечта может только людьми, живущими в Беларуси, чтобы с ней не происходило. Кто-то должен мечтать и передать мечту следующим поколениям. Мечту и цель. Пока есть цель, есть надежда на её достижение.





Я знаю, что многие думают сходным образом. И поступать будут так же. Не знаю, сколько нас.









Мне говорили с сомнениями, что может быть ещё не время вслух говорить обо всём этом. Ведь ещё ничего неизвестно. Слова и поступки должны быть своевременными. И чем серьёзнее риски, чем важнее цель, тем значительнее ошибка. «Сегодня рано, а завтра поздно». И спешить вредно, и опаздывать опасно.





Вреден фальстарт с Плошчай. Вредна паника и алармизм.





Но предупреждение об угрозе и опасности не бывает преждевременным. Не будет преждевременным и предупреждение о том, что президенты не имеют права и не могут решать за народ, за общество, за человека и гражданина.





Они должны знать, что их решения, какие бы варианты не разработали их «рабочие группы», не будут окончательными. Решать будет общество.





Ну, а я хочу знать, что решает общество, чтобы знать, как поступать мне самому.





Я знаю, что я буду делать при любом варианте разворачивания событий. Я буду действовать так, как решаю я, и не буду ориентироваться на то, что решают другие. Но мне важны те, кто думает так же, как я, и будет поступать так же, как я.





Я гражданин независимой Республики Беларусь, и останусь им навсегда, чтобы ни делали предатели независимости, и сколько бы их ни было.





Моё решение





Своё решение я принял давно, и оно неизменно. В октябре 1998 года я уведомил о своём решении президента Лукашенко, он тогда ещё был легитимным, законно избранным. На фотографиях газета с моим заявлением. Такое же заявление ушло смещённому в результате государственного переворота спикеру парламента Семёну Шарецкому и тогдашнему российскому послу. Тогда вместе со мной заявления с таким же текстом отправили более пятидесяти руководителей Конгресса демократических профсоюзов, от председателя Геннадия Быкова до председателей многих первичных организаций. Насколько я знаю, такие же письма были направлены по этим адресам ещё многими членами профсоюзов и другими людьми. Сколько таких заявлений было, мне не известно. Но они были, и власти об этом знали.













Такие же заявления можно писать и сейчас. Правда, парламента в стране нет уже 22 года. Но, ОНИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ нашу позицию.





Сколько нужно таких заявлений? Я не знаю. Чем больше, тем лучше. Когда-то под моим текстом поставили подписи 120 000 граждан Беларуси. Думаю, что этот рекорд пока не побит, и я не собираюсь его бить. Сейчас, как и в конце 90-х, значение имеет личная гражданская позиция.





И эту позицию нельзя скрывать и прятать. Никогда не стоит скрывать и прятать гражданскую позицию, а уж перед лицом угрозы нельзя ни в коем случае.





Независимость нашей страны – наша общая ценность, наше достояние. Если миллион граждан выскажет свою позицию, с этим никто не сможет не считаться. И тогда мы выйдем на Плошчу праздновать очередную годовщину нашей независимости, а не протестовать против её продажи.





Я не хочу в Россию! А вы?





Я никогда не буду русским, российским гражданином! А вы?