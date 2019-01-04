Беларусь ищет героев-природоохранников

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) ищет кандидатуры на звание Защитников дикой природы. Это звание глобальная ассоциация BirdLife International присуждает выдающимся природоохранникам в партнерских странах.

Впервые звание присваивалось в прошлом году. Защитниками дикой природы были признаны 22 человека, трое из них – из Беларуси.

Известный орнитолог и ученый Владимир Ивановский за десятки лет изучения и охраны хищных птиц смастерил сотни искусственных гнездовий. Сотрудник заказника "Выгонощанское" Николай Воробей остановил браконьера, получив тяжелые ранения, а старший государственный инспектор Туровской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь Михаил Ермолич способствовал задержанию группы иностранных охотников, совершивших нелегальное массовое убийство уток весной.

Кто может быть номинантом? Группы людей или лица, которые отметились выдающейся работой в охране дикой природы Беларуси на национальном или локальном уровне.

Звания Защитников дикой природы (Nature's Heroes) удостаивают за достижения в мониторинге биоразнообразия, управлении охранными территориями, гражданской науке, приобщении людей к охране природы, а также за другие значительные вклады в охрану дикой природы.

АПБ как национальный партнёр BirdLife International в Беларуси с 2005 года приглашает предложить своего номинанта. Для этого надо до 13 января 2019 года включительно заполнить онлайн-форму .