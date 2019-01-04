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Фильм-событие 2018 года "Хрусталь" снова покажут в Беларуси в январе

04.01.2019 22:12 — Разное | Интерфакс  
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"Хрусталь" – самый кассовый независимый проект в кинопрокате за всю новейшую историю Беларуси и безусловный хит международных кинофестивалей. В рамках проекта "Лістапад. Коллекция" полнометражный дебют Дарьи Жук покажут с 10 по 16 января в Доме кино.

Беларусь 90-х годов. Свободолюбивая девушка-диджей Веля мечтает улететь в Чикаго, на родину хаус-музыки, но из-за ошибки в поддельной анкете на американскую визу оказывается в заводском городке Хрустальный. Пока приютившая ее семья занята приготовлением к свадьбе, она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей "американской мечты".

"Для меня "Хрусталь" был экспериментом с тональностью. Какие-то вещи я разыграла у себя в голове еще до съемок. Но в процессе съемки мы постоянно искали грань – грань смешного и серьезного, болезненного и легкого, простого и сложного. Да, фильм кажется очень простым, но он сложный. В одном полотне должно было все это сосуществовать, как и в обществе в переходном периоде, – и высокое, и низкое, и смешное», – рассказала Дарья Жук в интервью "Искусство кино".

"Хрусталь" – первый фильм за 22 года, выдвинутый от страны на соискание премии "Оскар". Кинокритики называют прорыв "Хрусталя" сенсационным, а сам фильм – лучшей белорусской лентой года. В Беларуси фильм вышел в общереспубликанский прокат 30 августа.

Лента успела принять участие в более чем двадцати фестивалях по всему миру от минского "Лістапада" и варшавского "Спутника над Польшей" до Каира, Лондона и Карловых Вар. На последнем состоялась мировая премьера фильма в рамках секции "К Востоку от Запада". "Хрусталь" также является обладателем наград престижных фестивалей в Одессе, Тбилиси, Братиславе, Выборге, Ростове-на-Дону, Владивостоке и др. 

Триумфальное шествие «Хрусталя» по кинофестивалям продолжается. В январе картина примет участие в "Слэмдэнсе" – МКФ в США, также станет известна судьба ленты на Национальной премии кинокритиков и кинопрессы России "Белый слон". Картина Дарьи Жук претендует на победу в номинации "Лучший фильм-дебют 2018 года".

В декабре фильм вышел в прокат в России и был высоко оценен зрителями и критиками. Так, Антон Долин назвал фильм "лучшим русскоязычным дебютом года", а Станислав Зельвенский – "нашей «Леди Берд", помноженной на постсоветскую грусть".

"Чудес не бывает, но "Хрусталь" – это ровно чудо и есть. Тончайшее, выразительное, страшное и смешное кино, и историческое, и вневременное", – написали о ленте Film.ru.

"Впечатляющий дебют. Бесподобная игра главной героини, восходящей звезды российского экрана Алины Насибуллиной. Блестящий и остроумный сценарий Дарьи Жук и Хельги Ландауэр", – отметили The Hollywood Reporter.

"Дарья сняла свое кино, смешное, родное, трогательное, в меру жестокое, а главное – с новым взглядом на недавнее прошлое без паразитической ностальгии", – резюмировал Cinemaholics.

 
 
Ссылка на источник 24
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"Хрусталь" – самый кассовый независимый проект в кинопрокате за всю новейшую историю Беларуси и безусловный хит международных кинофестивалей. В рамках проекта...
 
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