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«Выехать в поле, как только позволит почва»: для аграриев определили крайний срок подготовки сельхозтехники к весне
Новости Беларуси. Для белорусских аграриев определен крайний срок подготовки сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам – это конец марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако во многих хозяйствах откладывать на потом то, что можно довести до ума сегодня, не привыкли. Там где, работа кипит и зимой, побывала наша съемочная группа.
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«Выехать в поле, как только позволит почва»: для аграриев определили крайний срок подготовки сельхозтехники к весне
Новости Беларуси. Для белорусских аграриев определен крайний срок подготовки сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам – это конец марта, сообщили...
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