Личные данные сотен немецких политиков оказались в общем доступе в интернете

Новости Германии. Утечка информации затронула депутатов Бундестага и Европарламента, членов земельных ландтагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хакеры взломали и выложили в сеть сведения о телефонах, адресах, паспортах, счетах, некоторую партийную документацию и даже личную переписку. В свободном доступе эти данные находились с конца декабря 2018-го.





Расследованием инцидента занимаются сразу три федеральных ведомства. Обнаружить злоумышленников пока не удалось, неизвестными остаются и мотивы их действий.