|
Личные данные сотен немецких политиков оказались в общем доступе в интернете
Новости Германии. Утечка информации затронула депутатов Бундестага и Европарламента, членов земельных ландтагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хакеры взломали и выложили в сеть сведения о телефонах, адресах, паспортах, счетах, некоторую партийную документацию и даже личную переписку. В свободном доступе эти данные находились с конца декабря 2018-го.
Расследованием инцидента занимаются сразу три федеральных ведомства. Обнаружить злоумышленников пока не удалось, неизвестными остаются и мотивы их действий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. Утечка информации затронула депутатов Бундестага и Европарламента, членов земельных ландтагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)