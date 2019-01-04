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Личные данные сотен немецких политиков оказались в общем доступе в интернете

04.01.2019 23:39 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. Утечка информации затронула депутатов Бундестага и Европарламента, членов земельных ландтагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хакеры взломали и выложили в сеть сведения о телефонах, адресах, паспортах, счетах, некоторую партийную документацию и даже личную переписку. В свободном доступе эти данные находились с конца декабря 2018-го.

Личные данные сотен немецких политиков оказались в общем доступе в интернете

Расследованием инцидента занимаются сразу три федеральных ведомства. Обнаружить злоумышленников пока не удалось, неизвестными остаются и мотивы их действий.
 
 
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Новости Германии. Утечка информации затронула депутатов Бундестага и Европарламента, членов земельных ландтагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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