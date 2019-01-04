Размер госдолга США обновил 70-летний рекорд

Новости США. Государственный долг США обновил рекорд. Это максимальная отметка за последние 70 лет – без малого 22 триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за время президентства Дональда Трампа сумма возросла на 2 триллиона. На конец 2018 года госдолг составлял 78 % ВВП страны. Если ситуация не изменится, по прогнозам конгресса к 2028-му размер долга достигнет 96 % ВВП.





Американский лидер весьма обеспокоен таким стечением обстоятельств, и в связи с этим потребовал, чтобы каждое ведомство сократило бюджет на 5 %.