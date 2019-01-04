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Размер госдолга США обновил 70-летний рекорд

04.01.2019 23:37 — Разное | СТВ  
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Новости США. Государственный долг США обновил рекорд. Это максимальная отметка за последние 70 лет – без малого 22 триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за время президентства Дональда Трампа сумма возросла на 2 триллиона. На конец 2018 года госдолг составлял 78 % ВВП страны. Если ситуация не изменится, по прогнозам конгресса к 2028-му размер долга достигнет 96 % ВВП.

Размер госдолга США обновил 70-летний рекорд

Американский лидер весьма обеспокоен таким стечением обстоятельств, и в связи с этим потребовал, чтобы каждое ведомство сократило бюджет на 5 %.
 
 
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Новости США. Государственный долг США обновил рекорд. Это максимальная отметка за последние 70 лет – без малого 22 триллиона долларов, сообщили в программе Новости...
 
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