|
Криминалисты не обнаружили в Магнитогорске признаков умышленного взрыва подъезда
Новости России. В Магнитогорске, где 31 декабря произошло частичное обрушение жилого дома, состоялись первые прощания с погибшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 января процедуры опознания завершены, личности всех
Режим ЧС регионального уровня, введенный после происшествия, был снят 4 января, однако он все еще сохраняется на муниципальном уровне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В Магнитогорске, где 31 декабря произошло частичное обрушение жилого дома, состоялись первые прощания с погибшими, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)